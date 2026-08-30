سعر الدولار ختام اليوم الأحد 30 أغسطس ... ارتفاع جديد أمام الجنيه

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، وذلك بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل الدولار أعلى سعر شراء له اليوم عند 50.75 جنيه، بينما وصل أقل سعر بيع للدولار إلى 50.50 جنيه، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر لـ 50.54 جنيه.

وتصدر بنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة أعلى أسعار الدولار اليوم، إذ بلغ سعر الشراء في كلا البنكين 50.75 جنيه و50.85 جنيه سعر البيع.

وسجل الدولار في كل من بنوك الأهلي الكويتي و الشركة المصرفية (SAIB) سعر شراء عند 50.50 جنيه، وسعر بيع عند 50.60 جنيه.

وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مسجلا 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في كل من بنك نكست (NXT)، والمصري الخليجي (EG Bank)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس والعربي الأفريقي.

أما بنك مصر (BM)، أحد أكبر البنوك الحكومية، فسجل سعر الدولار عند 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك الكويت الوطني، التجاري الدولي (CIB) 50.40 جنيه، وسعر البيع 50.50 جنيه.

وتساوي سعر الدولار في بنوك البركة وفيصل الإسلامي المصري ليسجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

وفي المقابل، جاء بنك كريدي أجريكول مصر بسعر شراء 50.43 جنيه وسعر بيع 50.53 جنيه.

أقل سعر للدولار في البنوك

جاء ميد بنك في مقدمة البنوك من حيث انخفاض السعر، إذ استقر سعر الدولار فيه دون تغيير عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع مقارنة بإغلاق أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار عند 50.46 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع، في حين سجل مركز دعم واتخاذ القرار للعملات سعر شراء عند 50.35 جنيه، وسعر بيع عند 50.49 جنيه للدولار الواحد.