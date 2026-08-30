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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحديث جديد على واتساب: لا للرموز التقليدية وكلمات المرور المعقدة

واتساب
واتساب
قسم الخدمات

​في خطوة استراتيجية لتعزيز أمان المستخدمين ومواجهة أساليب الاختراق الحديثة، أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق تحديث جوهري لتطبيق المراسلة الفورية الأشهر "واتساب". 

ويهدف التحديث الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الحماية عبر الإنترنت، محولاً تركيز التطبيق من إجراءات الأمان البسيطة إلى مستويات تشفير ومصادقة أكثر صلابة. 

تطبيق واتساب

​نهاية عصر الـ 6 أرقام

ولطالما اعتمد نظام "التحقق بخطوتين" (2FA) في واتساب منذ عام 2017 على رمز PIN تقليدي مكون من ستة أرقام. 

ورغم كفاءته السابقة، إلا أن الاعتماد على أرقام متسلسلة أو سهلة التخمين مثل (123456) جعل العديد من الحسابات عرضة للاختراق عبر هجمات التخمين الهندسي. 

​ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين الاستغناء تماماً عن هذا الرمز المحدود، واستبداله بكلمة مرور حقيقية ومعقدة (Alphanumeric Password) تجمع بين الحروف الكبيرة والصغيرة، والأرقام، والرموز الخاصة. 

واتساب

وقد وضعت الشركة اشتراطات تقنية صارمة لضمان فعالية الحماية، أبرزها ألا تقل كلمة المرور الجديدة عن 8 خانات، مع ضرورة احتوائها على حرف واحد ورقم واحد على الأقل. 

ورغم أن هذه الميزة تظل اختيارية، إلا أن خبراء التقنية يشددون على ضرورة تفعيلها فور وصول التحديث لحماية البيانات الشخصية والمحادثات الحساسة. 

​مرونة متقدمة في إدارة مفاتيح المرور

إلى جانب كلمات المرور المعقدة، عالج التحديث تحديات استخدام التطبيق عبر أجهزة متعددة. 

تطبيق واتساب

وأصبح بإمكان مستخدمي أنظمة تشغيل أندرويد وiOS إدارة وإضافة مفاتيح مرور متعددة (Passkeys) مرتبطة بالحساب نفسه بسلاسة تامة، والاستفادة من وسائل المصادقة البيومترية كبصمة الإصبع والتعرف على الوجه، مما يلغي الحاجة لتذكر رموز معقدة في كل مرة يتم فيها تسجيل الدخول عبر جهاز جديد. 

​كشف المكالمات المشبوهة

وفي سياق متصل بتأمين تجربة المستخدم، أضاف التحديث ميزات إضافية تظهر تفاصيل أوسع حول المكالمات الواردة من أرقام مجهولة (غير مسجلة في قائمة الاتصال)، حيث تعرض المنصة الآن الدولة المرتبط بها الرقم وما إذا كان هناك مجموعات مشتركة تجمع الطرفين، مما يساعد المستخدمين على رصد المحتالين وتجنب محاولات الهندسة الاجتماعية. 

تطبيق واتساب لنظام iOS

و​تأتي هذه التحسينات في وقت تتصاعد فيه التهديدات السيبرانية، لتؤكد سعي "ميتا" المستمر لجعل بيئة "واتساب" أكثر أماناً لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، عبر دمج طبقات حماية متقدمة تتجاوز الطرق التقليدية السابقة.

الذكاء الاصطناعي Meta AI

أعلنت منذ فترة قليلة أعلنت شركة ميتا المالكة لـ واتساب بإطلاق نسختها من الذكاء الاصطناعي Meta AI .

وأطلقت شركة ميتا أداتها Meta AI على منصاتها المختلفة في واتسا وفيسبوك وماسنجر، حيث جعلت أداة Meta AI التطبيقات أسرع وأكثر متعة وأكثر ذكاءً وأكثر تخصيصًا.

تطبيق واتساب

كيفية استخدام Meta AIفي واتساب

تقوم أداة Meta AI بإنشاء استجابات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة بناءً على مطالبات المستخدم. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى والصور والروابط وملفات GIF واستطلاعات الرأي والمستندات ومقاطع الفيديو .

استخدام Meta AI على واتساب ويب Whatsapp Web

الخطوة 1: افتح Whatsapp Web وحدد نافذة دردشة Meta AI.
الخطوة 2: اطرح استفسارك في حقل الكتابة أو قم بإعطاء مهمة.
الخطوة 3: اضغط على زر الإدخال لإرسال رسالتك.

تطبيق واتساب


الخطوة 4: يستجيب Meta AI بإجابات مفيدة وغنية بالمعلومات.

واتساب تطبيق واتساب تحديث واتساب شركة ميتا اختراق واتساب

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