خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إجراء قرعة الحج العلنية الإلكترونية لكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1448هـ / 2027م، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية والتنظيمية لحج القرعة هذا العام.

وجاء هذا القرار عقب إنتهاء فترة قبول طلبات التقدم للحج، والتي استمرت من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 وحتى يوم الخميس 27 أغسطس 2026. وتقرر أن تُجرى فعاليات القرعة على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدءاً من الإثنين 31 أغسطس 2026 حتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

الجدول الزمني لإجراء القرعة بمحافظات ومديريات الأمن

تتوزع عملية إجراء القرعة العلنية بين مديريات الأمن بحسب الجدول الزمني التالي:

1. يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026

تُجرى القرعة في 10 مديريات أمن:

(القاهرة – الجيزة – دمياط – الدقهلية – المنيا – الشرقية – أسوان – السويس – مطروح – الوادي الجديد).

2. يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026

تُجرى القرعة في 8 مديريات أمن:

(الغربية – بني سويف – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – كفر الشيخ – الأقصر – أسيوط).

3. يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026

تُجرى القرعة في 9 مديريات أمن:

(البحيرة – المنوفية – الفيوم – الإسماعيلية – البحر الأحمر – قنا – جنوب سيناء – شمال سيناء – سوهاج).

طرق الاستعلام وحضور فعاليات القرعة

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يتاح للمواطنين المتقدمين اتباع إحدى الوسائل التالية للاطلاع على النتائج:

الحضور المباشر: يتاح للمتقدمين حضور فعاليات إجراء القرعة العلنية في المقرات والمراكز المحددة بنطاق مديريات الأمن التابعين لها.

الاستعلام الإلكتروني: الدخول عبر البوابة المصرية للحج على الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

الخدمة الصوتية: الاستعلام الهاتفي السريع عبر الاتصال بالرقم التفاعلي (0227983000).

القبض على مالك مكتبة بالقاهرة

وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط القائم على إدارتها ، وبحوزته (قرابة 14 ألف مطبوع من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض)، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.