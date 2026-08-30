انطلاق الموجة الـ 30 بقنا.. إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فى إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات.

وتابع اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة من خلال مركز السيطرة، والتي أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز قنا وقفط وفرشوط.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمتابعة أشرف أنور، رئيس المركز، من تنفيذ 4 حالات إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 700 متر مربع.

وفي مركز نجع حمادي، تمكنت الأجهزة برئاسة حسين الزمقان، رئيس المركز من تنفيذ 5 حالات تعدٍ على أراضي زراعية، وحالة تعدي على أرض أملاك دولة، وحالتي إزالة تعديات بناء مخالف أعمدة وسقف الدور الخامس علوي بالمدينة.

وفي مركز قفط، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، برئاسة حافظ محمود، من تنفيذ 14 حالة إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 4311 مترًا مربعًا.

وفي مركز فرشوط، تمكنت الوحدة المحلية برئاسة ممدوح أحمد عباس، من تنفيذ 14 حالة إزالة، تضمنت 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية، من بينها حالة واحدة خاصة بالمتغيرات المكانية الميكانيكية، بإجمالي مساحة 787 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 8 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، منها 6 حالات مرفوضة التقنين، وحالتان تعدٍ على أملاك الدولة خارج المنظومة، بإجمالي مساحة 3288 مترًا مربعًا.





