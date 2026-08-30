قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي بكرة وكلام كريم حسن شحاتة كذب
كاسيميرو يشيد بميسي بعد هاتريك اليوم: «بوجوده نحن أقوى بكثير»
مساعدات إنسانية تتدفق إلى غزة عبر كرم أبو سالم وسط عراقيل إسرائيلية
حريق هائل داخل مول بالقرب من محطة وقود بالتجمع.. والدفع بسيارات الإطفاء
نسيم: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد أن مصر شريك أساسي في صياغة التوازنات الدولية
الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين
سيفشل أمام جغرافيا إيران.. طهران: الحصار الأمريكي لن يعزل البلاد.. و«سنرد بقوة»
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الموجة الـ 30 بقنا.. إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية

متابعة حملات الإزالة
متابعة حملات الإزالة
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فى إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات.

وتابع اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة من خلال مركز السيطرة، والتي أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز قنا وقفط وفرشوط.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمتابعة أشرف أنور، رئيس المركز، من  تنفيذ 4 حالات إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 700 متر مربع.

وفي مركز نجع حمادي، تمكنت الأجهزة برئاسة حسين الزمقان، رئيس المركز من تنفيذ 5 حالات تعدٍ على أراضي زراعية، وحالة تعدي على أرض أملاك دولة، وحالتي إزالة تعديات بناء مخالف أعمدة وسقف الدور الخامس علوي بالمدينة.

وفي مركز قفط، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، برئاسة حافظ محمود،  من تنفيذ 14 حالة إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 4311 مترًا مربعًا.

وفي مركز فرشوط، تمكنت الوحدة المحلية برئاسة ممدوح أحمد عباس، من تنفيذ 14 حالة إزالة، تضمنت 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية، من بينها حالة واحدة خاصة بالمتغيرات المكانية الميكانيكية، بإجمالي مساحة 787 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 8 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، منها 6 حالات مرفوضة التقنين، وحالتان تعدٍ على أملاك الدولة خارج المنظومة، بإجمالي مساحة 3288 مترًا مربعًا.


قنا أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية الموجة الـ30 إزالة التعديات فرشوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

حسانين توفيق

حسانين توفيق: منظومة التحقق البيومتري خطوة استراتيجية لحماية أمن المواطنين

النائب محمد نشأت العمدة

محمد نشأت: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري

محمود مرجان

برلماني: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تعكس عمق الشراكة مع مصر

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد