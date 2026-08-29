محافظ قنا: إحالة المخالفين بالتعديات للنيابة المختصة وحماية أراضي الدولة خط أحمر

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة لانطلاق أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على التصدي بكل حسم لكافة صور البناء المخالف والإزالة في المهد.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية واسترداد حق الدولة دون تهاون، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأشار الببلاوي، إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذية واضحة، بالتنسيق مع كافة الجهات، ووضع جداول زمنية، للتعامل الفوري مع أي حالة تعد، مع التأكيد على توفير المعدات والمهام اللازمة للموجة، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة، وبما يسهم في سرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

ولفت محافظ قنا، إلى أن الدولة لن تتهاون في أي أعمال لمخالفات البناء، مشدداً على أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر، مع كل الالتزام لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

ووجه الببلاوي، رؤوساء الوحدات المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة، لضمان استرداد حق الشعب وفرض هيبة القانون بكافة قرى ومراكز المحافظة.



