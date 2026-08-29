قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش يبدأ رحلة توتنهام أمام نيوكاسل.. سجل استثنائي للنجم المصري
عيار 21 يسجل 6485 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 29-8-2026
بدء الانخفاض التدريجي.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 313 طائرة مسيرة أوكرانية
الحكومة الإيرانية: نؤكد على الصمود في مواجهة مؤامرات العقوبات الظالمة
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي بجمصة
إلى أين تتجه درجات الحرارة؟.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الساخنة
منذر مهران يكشف لـ صدى البلد دوره بحكاية لعبة جهنم من مسلسل القصة الكاملة
وزير المالية النيبالي: نحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار
«خاتم الأنبياء» لنتنياهو: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم
سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب
دعاء النصف الثاني من شهر مولد النبي.. اغتنم ما تبقى منه بـ3 أدعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: إحالة المخالفين بالتعديات للنيابة المختصة وحماية أراضي الدولة خط أحمر

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة لانطلاق أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على التصدي بكل حسم لكافة صور البناء المخالف والإزالة في المهد.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية واسترداد حق الدولة دون تهاون، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأشار الببلاوي، إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذية واضحة، بالتنسيق مع كافة الجهات، ووضع جداول زمنية، للتعامل الفوري مع أي حالة تعد، مع التأكيد على توفير المعدات والمهام اللازمة للموجة، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة، وبما يسهم في سرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

ولفت محافظ قنا، إلى أن الدولة لن تتهاون في أي أعمال لمخالفات البناء، مشدداً على أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر، مع كل الالتزام لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

ووجه الببلاوي، رؤوساء الوحدات المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة، لضمان استرداد حق الشعب وفرض هيبة القانون بكافة قرى ومراكز المحافظة.


 

قنا إزالة التعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

محافظ بورسعيد السابق ونجله

على أغنية الواد طالع لمين .. محافظ بورسعيد السابق يرقص في حفل زفاف نجله

تنسيق الجامعات

دار العلوم وخدمة اجتماعية وحقوق وآداب .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

بيزيرا

أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"

الأرصاد

انخفاض الحرارة غدا.. الأرصاد تزف بشرى سارة

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة : ذوبان جبال الهيمالايا سيؤدي لوجود الفيضانات القاتلة .. تجريف المدن والقرى يسهم في تغيير جغرافية الحياة البشرية

ترشيحاتنا

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

شهر رمضان

متبقي كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2027 فلكياً في مصر| العد التنازلي لأول أيام الصيام

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد