صحة قنا تعلن نجاح حملة "علشان ولادنا" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

أعلن الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

«علشان ولادنا»،حققت خلال أسبوعها الأول تفاعلاً ملحوظاً من المواطنين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية»، وبرعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وبمشاركة الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، والدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنمية الأسرة، وفرق تنظيم الأسرة والتوعية المشاركة بالحملة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن فعاليات الأسبوع الأول شهدت تكثيف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين بالمناطق المستهدفة، مع التوسع في إتاحة مختلف وسائل تنظيم الأسرة، خاصة الوسائل طويلة المفعول، والوصول بالخدمات إلى المناطق الأكثر إحتياجاً والمحرومة من الخدمات، بما يضمن تلبية الاحتياجات غير المُلباة للسيدات والأسر المستهدفة.

وأضاف نبيل، بأن فرق العمل واصلت جهودها الميدانية بالتوازي مع تقديم الخدمات الطبية، من خلال تنفيذ اللقاءات والندوات التوعوية التي تناولت أهمية المباعدة بين الولادات والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة ومفاهيم الصحة الإنجابية، بما يُسهم في رفع الوعي الصحي لدى الأسر وتشجيعهم على الإستفادة من الخدمات المتاحة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تعتمد على تكامل جهود الفرق الطبية ومقدمي خدمات تنظيم الأسرة ومشرفات نوادي المرأة، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات، مع توجيه السيدات إلى الخدمات والبرامج المتاحة التي تدعم صحة المرأة وإستقرار الأسرة، بما يحقق مردوداً صحياً وإجتماعياً مستداماً.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة علي استمرار تنفيذ الأنشطة المكثفة للحملة خلال الفترة المقبلة، مع مواصلة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والندوات التثقيفية بمختلف المناطق المستهدفة، والعمل على الوصول إلى السيدات المستهدفات وتقديم الخدمة لهن بصورة ميسرة.

وأشار الأمير، إلي إستمرار المرحلة الأولى من الحملة حتى 8 أكتوبر بمراكز نجع حمادي وقوص والوقف وقفط وقنا، بينما تبدأ المرحلة الثانية من 10 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر بمراكز فرشوط وأبوتشت ودشنا ونقادة، وذلك في إطار خطة متكاملة للتوسع في خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية ودعم جهود الدولة في بناء أسرة مصرية أكثر صحة وإستقراراً.









