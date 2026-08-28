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تجديد عقد إمام عاشور بـ الأهلي.. ماذا حدث في جلسة منتصف الليل؟
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجديد عقد إمام عاشور بـ الأهلي.. ماذا حدث في جلسة منتصف الليل؟

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب ON»، كواليس تجديد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت بشكل كبير على فرض السرية على تفاصيل المفاوضات حتى الإعلان الرسمي.

وقالت ريهام حمدي إن الأهلي فاجأ الجميع في ملف تجديد إمام عاشور، بعدما تم التعامل مع المفاوضات بسرية شديدة، مشيرة إلى أن هناك جلستين كان قد تم تحديد موعدهما قبل إتمام الاتفاق بنحو 48 ساعة.

وأوضحت أن الجلسة الأولى عقدت في السادسة مساءً، وجمعت وكيل اللاعب محمد كفته، مع الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وتم خلالها الاتفاق على العرض الأخير المقدم لإمام عاشور بكل تفاصيله.

وأضافت أن وكيل اللاعب توجه بعد ذلك إلى إمام عاشور لعرض التفاصيل عليه، حيث قام اللاعب بأداء صلاة الاستخارة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن التجديد.

جلسة منتصف الليل لحسم التجديد

وأشارت إلى أنه بعد موافقة إمام عاشور، عقدت جلسة ثانية في الثانية عشرة منتصف الليل، بحضور اللاعب ووالده ووكيله، إلى جانب الدكتور عصام سراج الدين، وذلك من أجل توقيع العقود بشكل نهائي.

وأكدت ريهام حمدي أن إدارة الأهلي كانت حريصة للغاية على عدم تسريب أي تفاصيل خاصة بالمفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية لعقد التجديد.

وقالت: «الأهلي كان حريص على السرية، كان ممنوع التليفونات تدخل معاهم، وكل الناس حلفت إن مفيش أي تفاصيل هتخرج من الأوضة دي خالص، خاصة النقط المالية الخاصة بالتجديد».

واختتمت موضحة أن الاتفاق كان يقضي بعدم مغادرة أي طرف للجلسة قبل الانتهاء من جميع التفاصيل وتوقيع العقود، على أن يتم الإعلان عن التجديد عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي.

إمام عاشور الأهلي ريهام حمدي

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