أحمد ياسر يهاجم بيزيرا ووسام أبو علي: الأندية هي من تصنع قيمة اللاعبين

شن أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي السابق، هجومًا على خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، متحدثًا عن تجربته مع الفريق وقيمته التسويقية قبل وبعد انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وقال أحمد ياسر: خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»

«بيزيرا كان في نادي متواضع قبل انتقاله إلى الزمالك، والدوري الأوكراني خارج التصنيف، وكان في نادي برازيلي متواضع، الزمالك هو من قام بتلميع بيزيرا ورفع من قيمته التسويقية».

وأضاف: «أوجه رسالة لجمهور الأهلي والزمالك أن لا يحبوا أفرادًا، ولكن عليهم أن يحبوا ناديهم، ولا يوجد انتماء، جميع اللاعبين يحصلون على مقابل مادي».

وتطرق أحمد ياسر إلى احتفال بيزيرا بقميص الزمالك، قائلًا: «بيزيرا كان يمثل على جمهور الزمالك بتقبيل القميص والشعار».

أحمد ياسر يقارن بيزيرا بوسام أبو علي

كما عقد أحمد ياسر مقارنة بين بيزيرا ووسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، قائلًا: «وسام أبو علي يشبه بيزيرا، والأهلي هو من قام بتلميعه قبل رحيله إلى أمريكا».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتمنى ألا يلعب بيزيرا في الزمالك مجددًا».