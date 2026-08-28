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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية خلال الأسبوع الماضي تدمير 8 سفن تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى زورق دورية تابع للبحرية الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1550 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1510 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2540 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وأمضت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1490 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وزادت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 260 جنديا خلال الأسبوع الماضي. وكذلك حررت وحدات مجموعة قوات "الشرق"  3 بلدات في مقاطعة زابوروجيه، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2260 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وأكملت الدفاع الروسية: أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 صاروخا من طراز "فلامينغو" و5989 طائرة مسيرة و80 قنبلة موجهة و15 قذيفة "هيمارس" خلال الأسبوع الماضي.

كما شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جوية واسعة النطاق و12 ضربة جماعية ضد منشآت صناعية أوكرانية ومرافق أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

فيما نجحت القوات الروسية في تعطيل مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي كانت تستخدم لاستقبال وتخزين الشحنات العسكرية إضافة إلى الوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا الجيش الأوكراني الدفاع الروسية

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