الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذر من أمواج 4 أمتار وشبورة كثيفة

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء البلاد، يترقب المواطنون موعد انتهاء الموجة الحارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الصيفية المعتادة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تحذيرات مهمة للمصطافين وقائدي السيارات من اضطرابات البحر المتوسط والشبورة المائية الكثيفة.

انخفاض درجات الحرارة بداية من السبت

الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت، بمعدل يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

وأوضحت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل نحو 34 و35 درجة مئوية يوم السبت، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

تحسن ملحوظ في الطقس منتصف الأسبوع

الأرصاد

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة ستستمر حول معدلاتها الصيفية المعتادة، مع تحسن تدريجي في الأجواء، خاصة خلال فترات الليل.

الأرصاد

وأكدت أن التحسن سيكون أكثر وضوحًا مع منتصف الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيتزامن مع تراجع نسب الرطوبة، وهو ما سيؤدي إلى تحسن أكبر في الإحساس بحالة الطقس.

الخريف يبدأ رسميًا 23 سبتمبر

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه لم يتبقَ سوى نحو ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلًا على انتهاء فصل الصيف، موضحة أن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم 23 سبتمبر.

وأوضحت أن الاقتراب من بداية فصل الخريف يصاحبه تحسن تدريجي في درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة، لافتة إلى أن الخريف يتميز كذلك بظهور فرص لسقوط الأمطار.

وأضافت أن الخريف يعد أحد مواسم الأمطار والسيول في مصر، وبالتالي تبدأ خلاله مؤشرات مختلفة على تغير طبيعة الأجواء.

تحذير للمصطافين.. أمواج تصل إلى 4 أمتار

وفي تحذير مهم للمصطافين والمتواجدين على سواحل البحر المتوسط، أوضحت منار غانم أن حالة البحر جيدة خلال اليوم، إلا أن حركة الملاحة البحرية ستبدأ في الاضطراب اعتبارًا من مساء الجمعة وحتى السبت والأحد.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط قد يصل إلى 3 و4 أمتار، مطالبة المصطافين بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق العميقة داخل البحر.

ونصحت المتواجدين على السواحل بالبقاء في المناطق الآمنة والقريبة من الشاطئ، وعدم التوغل داخل البحر خلال فترات اضطراب الملاحة، خاصة أن الاضطراب سيشمل أغلب سواحل البحر المتوسط.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

كما حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تظهر خلال الساعات الأولى من الصباح، موضحة أن الهيئة أصدرت تحذيرات بشأن شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وأكدت أن الشبورة تؤثر بصورة مباشرة على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الفترة من نحو الرابعة فجرًا وحتى السابعة أو الثامنة صباحًا.

نصائح مهمة للسائقين أثناء الشبورة

ونصحت منار غانم قائدي السيارات بضرورة القيادة ببطء شديد خلال فترات تكون الشبورة، مع استخدام كشافات الشبورة الموجودة بالسيارات.

وأكدت أنه إذا كان بالإمكان تأجيل التحرك إلى ما بعد زوال الشبورة، فسيكون ذلك أفضل وأكثر أمانًا، خاصة في حالة انخفاض مستوى الرؤية بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن كثافة الشبورة المائية تزداد تدريجيًا مع الدخول في فصل الخريف، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ركن السيارة أفضل من القيادة مع انعدام الرؤية

وعلقت منار غانم على مشاهد توقف بعض السائقين بجانب الطريق خلال فترات الشبورة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد أفضل من الاستمرار في القيادة مع انعدام الرؤية.

وقالت إن الشبورة المائية، خاصة عندما تكون كثيفة، تعد من أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة الطرق، لأنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حجب الرؤية الأفقية بشكل كبير للغاية.

وأكدت أن ركن السيارة في مكان آمن على جانب الطريق والانتظار حتى تحسن الرؤية يعد من أهم إجراءات السلامة التي يجب على قائدي السيارات الالتزام بها أثناء فترات الشبورة الكثيفة.