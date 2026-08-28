خالد الغندور يشارك توقعاته لمباراة الأهلي وزد في الدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن توقعه لمباراة اليوم بين الأهلي وزد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي هيكسب زد كمان النهاردة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتحمل مواجهة اليوم الرقم الخامس بين الفريقين في بطولة الدوري، حيث سبق أن التقيا 4 مرات، حقق الأهلي خلالها الفوز في 3 مباريات، بينما حسم التعادل مواجهة واحدة، دون أن يتذوق زد طعم الانتصار أمام المارد الأحمر.