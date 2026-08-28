قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تنفي وجود إضرابات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
إنجاز غير مسبوق.. روبوتات بشرية تحصد 46 ميدالية بينها 18 ذهبية | فيديو
الأزهر ومفتي الجمهورية يعزيان الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويدعوان لرفع البلاء عن شعبها الشقيق
شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.. بث مباشر
تساؤلات برلمانية حول آليات تنفيذ المحافظين لتكليفات الرئيس بالنزول للشارع
انجاز طبي بجامعة الزقازيق.. استئصال ورم ضخم من صدر طفلة
حلم العمر تحول لـ مأتم | حادث مروري يخطف طبيب الأسنان الشاب قبل افتتاح عيادته بملوي بالمنيا .. صور
من عجز 6 آلاف ميجاوات إلى أحمال تجاوزت 40 ألفًا.. بالأرقام كيف أعادت مصر بناء قطاع الكهرباء؟
قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وزد في الدوري المصري
ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في شمال نيبال لـ 489 شخصا
تظهر في الميدان.. الدفاع الإيرانية: أعددنا للعدو مفاجآت تسليحية وتجهيزية وتقنية وتكتيكية
مرونة في تغيير المسار.. خبير يكشف طريقة حساب مجموع البكالوريا وفرص التحسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأسماء.. 17 لاعبًا مغربيًا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حمزة شعيب

 

تشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 حضورًا مغربيًا لافتًا، مع مشاركة 17 لاعبًا مغربيًا ضمن قوائم الأندية المتواجدة في مرحلة الدوري من المسابقة القارية.

وتضم قائمة اللاعبين المغاربة عددًا من الأسماء البارزة في كرة القدم الأوروبية، على رأسهم أشرف حكيمي ونصير مزراوي وبراهيم دياز، إلى جانب أيوب بوعدي وبلال الخنوس ونيال العيناوي وإسماعيل الصيباري.

وتشمل القائمة أيضًا عبد الصمد الزلزولي، وأمين تارغالين، وزكري، وبوحامدي، وشديرة، وإلياس أخوماش، وهشام إيغامان، وصلاح الدين، وسفيان أمرابط، إلى جانب عدد آخر من المواهب المغربية.

ويأتي هذا الحضور امتدادًا للتطور اللافت الذي تشهده الكرة المغربية على مستوى اللاعبين المحترفين في أوروبا، حيث أصبح عدد من عناصر المنتخب المغربي أساسيين أو من العناصر المهمة في أنديتهم، ومن بينهم حكيمي ودياز والخنوس والعيناوي.

وتُعد مشاركة هذا العدد من اللاعبين المغاربة في دوري أبطال أوروبا مؤشرًا جديدًا على اتساع قاعدة المحترفين المغاربة في أكبر البطولات الأوروبية، خاصة مع وجود أسماء شابة تسعى إلى تثبيت أقدامها على الساحة القارية.

منتخب المغرب لاعبي المغرب الدوريات الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

ترشيحاتنا

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

اعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد