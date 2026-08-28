بالأسماء.. 17 لاعبًا مغربيًا في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 حضورًا مغربيًا لافتًا، مع مشاركة 17 لاعبًا مغربيًا ضمن قوائم الأندية المتواجدة في مرحلة الدوري من المسابقة القارية.

وتضم قائمة اللاعبين المغاربة عددًا من الأسماء البارزة في كرة القدم الأوروبية، على رأسهم أشرف حكيمي ونصير مزراوي وبراهيم دياز، إلى جانب أيوب بوعدي وبلال الخنوس ونيال العيناوي وإسماعيل الصيباري.

وتشمل القائمة أيضًا عبد الصمد الزلزولي، وأمين تارغالين، وزكري، وبوحامدي، وشديرة، وإلياس أخوماش، وهشام إيغامان، وصلاح الدين، وسفيان أمرابط، إلى جانب عدد آخر من المواهب المغربية.

ويأتي هذا الحضور امتدادًا للتطور اللافت الذي تشهده الكرة المغربية على مستوى اللاعبين المحترفين في أوروبا، حيث أصبح عدد من عناصر المنتخب المغربي أساسيين أو من العناصر المهمة في أنديتهم، ومن بينهم حكيمي ودياز والخنوس والعيناوي.

وتُعد مشاركة هذا العدد من اللاعبين المغاربة في دوري أبطال أوروبا مؤشرًا جديدًا على اتساع قاعدة المحترفين المغاربة في أكبر البطولات الأوروبية، خاصة مع وجود أسماء شابة تسعى إلى تثبيت أقدامها على الساحة القارية.