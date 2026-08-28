تظهر في الميدان.. الدفاع الإيرانية: أعددنا للعدو مفاجآت تسليحية وتجهيزية وتقنية وتكتيكية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن العدوان الأمريكي أخفق في تحقيق أهدافه رغم استخدامه الحد الأقصى من جميع الإمكانات العسكرية.

وذكر في تصريحات له: لم يتوقف إنتاج الأسلحة خلال الحرب وصناعتنا الدفاعية تمر بعملية قفزة تكنولوجية وتطوير.

وأضاف: حجم إنتاجنا التسليحي تضاعف بأكثر من الضعف من حرب الـ12 يوماً إلى "حرب رمضان".

وتابع: لدينا أكثر من ألف نوع من الأسلحة والمعدات المنتجة محلياً ما يحقق اكتفاء ذاتياً بنسبة 90%.

وأمضى: إيران وشعبها وقواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية أقوى بكثير مما كانت عليه قبل "حرب رمضان".

وختم المسؤول الإيراني قائلا : أعددنا للعدو مفاجآت تسليحية وتجهيزية وتقنية وتكتيكية ستظهر في الميدان.