النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية رغم استمرار التوترات مع إيران

تراجعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، وتتجه لإنهاء موجة مكاسب استمرت أسبوعين، على الرغم من الارتفاع الذي حققته خلال الجلسة السابقة في أعقاب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في العودة إلى شروط الاتفاق السابقة مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا، أو 0.3%، إلى 89.45 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا، أو 0.3%، إلى 83.31 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ تراجع برنت بنسبة 5.3%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3%.

وأفادت تقارير إعلامية ، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء مرارًا بأنها غير مهتمة بإحياء مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي، مما يعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات.

وفي وقت سابق أمس، قالت /واشنطن/ إنها لا تجري محادثات مع إيران، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول أخرى لإعادة التواصل بين الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت /الاثنين/ الماضي فرض ما وصفته بـ "أشد العقوبات في التاريخ" على إيران، فيما قالت طهران إن العقوبات تمثل "عملًا غير إنساني وعدائي" وإنها فقدت فعاليتها.

وفي سياق آخر، تصاعدت التوترات الجيوسياسية بعدما حذرت /موسكو/ من أنها قد تستهدف أهدافًا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردًا على هجمات شنتها /كييف/على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ كروز بعيدة المدى زودتها بها بريطانيا.

إلا أن ترامب قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقلل من أهمية تقارير إعلامية أفادت بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، جون راتكليف، حذر مسؤولين روس هذا الأسبوع من شن مثل هذا الهجوم. وتعد بريطانيا إحدى الدول المؤسسة لحلف الناتو.