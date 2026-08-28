بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة.. سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy S26 FE

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy S26 FE، الذي يعد أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Fan Edition (FE)، ليجمع بين مجموعة من مكونات العتاد المستوحاة من سلسلة Galaxy S26 القياسية، إلى جانب أحدث تقنيات الشركة البرمجية وميزات الذكاء الاصطناعي، مع طرحه كخيار أكثر سهولة في الوصول مقارنة بهواتفها الرائدة مرتفعة السعر.

مواصفات Galaxy S26 FE

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S26 FE، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة ودقة +FHD، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 1900 شمعة.

ويبلغ سمك الهاتف 7.4 ملم، بينما تأتي أبعاده عند 161.6 × 76.9 × 7.4 ملم، ويزن 193 جراما، مع إطار مصنوع من سبائك الألومنيوم.

وتحظى الشاشة بحماية من زجاج Gorilla Glass Victus+، فيما يدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

Galaxy S26 FE

على مستوى الأداء، يتم تشغيل هاتف Galaxy S26 FE بواسطة معالج سامسونج Exynos 2500 المصنع بتقنية 3 نانومتر، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت في جميع الإصدارات، مع خيارات للتخزين الداخلي بسعات 128 و256 و512 جيجابايت.

ويحصل الهاتف على الطاقة من بطارية بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة.

كاميرات Galaxy S26 FE

يضم الهاتف نظام كاميرات خلفيا ثلاثيا، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل توفر تقريبا بصريا يصل إلى 3x.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجابكسل. ولتصوير الفيديو، يوفر الهاتف وضع Super Steady مع ميزة القفل الأفقي للمساعدة في الحصول على لقطات أكثر ثباتا أثناء التصوير.

يدعم Galaxy S26 FE الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، وتقول سامسونج إن هذه التقنية قادرة على شحن الهاتف إلى 69% تقريبًا خلال 30 دقيقة.

كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، إلى جانب ميزة مشاركة الطاقة لاسلكيا لشحن الملحقات المتوافقة.

وتشمل خيارات الاتصال دعم شبكات 5G، وتقنية Wi-Fi 6E، وBluetooth 5.4.

ميزات الذكاء الاصطناعي



يعمل Galaxy S26 FE بنظام Android 17 مع واجهة سامسونج One UI 9، وتتعهد الشركة بتوفير سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية للهاتف.

وتتضمن البرمجيات مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة Circle to Search لإجراء عمليات البحث عن العناصر الظاهرة على الشاشة، وميزة Photo Assist لتحرير الصور بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

Galaxy S26 FE

كما يقدم الهاتف ميزة My FanCam، التي تعمل تلقائيا على تتبع الأشخاص وضبط إطار التصوير أثناء تسجيل مقاطع الفيديو الجماعية.

وأجرت سامسونج أيضا تحديثا لميزة Smart Switch لتسهيل نقل البيانات باستخدام رمز QR، بينما يحصل المشترون على فترة تجريبية مجانية لمدة ستة أشهر لخدمة Google AI Pro.

سعر Galaxy S26 FE

تبدأ سامسونج طرح Galaxy S26 FE في عدد من الأسواق اعتبارًا من 4 سبتمبر، بسعر يبدأ من 699.99 دولارا أمريكيا.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأزرق، والرمادي الداكن، والأخضر الفستقي.