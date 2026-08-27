قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل زيارة المسجد النبوي.. قصة رحلة إيمانية بدأت منذ عهد الصحابة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يواجه فوضى السوشيال ميديا ويحذر المطورين العقاريين: «سأكون حادا ولن نغفل حقوق المواطنين»
موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين
استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل
انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة
تستاهلي الحب كله.. نورهان تهنئ هبة مجدي وتشكر الرئيس السيسي على اللفتة الإنسانية
شاحنة تنهي حياة طالب وتُصيب آخر في حادث تصادم بطريق أخميم سوهاج
شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك
محللة سياسية: إسرائيل استخدمت الحرب مع إيران للتشتيت عن ما يحدث في غزة والضفة
توجيهات رئاسية شاملة تؤكد انحياز الدولة الكامل للمواطن المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تصميم Galaxy S27 Ultra.. سامسونج تستعد لتغيير كبير في الكاميرات

Galaxy S27 Ultra
Galaxy S27 Ultra
شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات جديدة عن تصميم مرتقب لهاتف Galaxy S27 Ultra، تشير إلى أن سامسونج تستعد لإجراء واحد من أبرز التغييرات في التصميم الخلفي لسلسلة هواتفها الرائدة منذ سنوات، رغم أن الواجهة الأمامية للهاتف قد تبدو مألوفة إلى حد كبير.

ونشر موقع Android Headlines مجموعة من صور التصميم بمساعدة الحاسوب CAD، منسوبة إلى المسرب المعروف OnLeaks، وتظهر ما يعتقد أنه التصميم المرتقب لـGalaxy S27 Ultra، مع ترتيب جديد للكاميرات وتعديلات طفيفة على هيكل الهاتف، إلى جانب مؤشرات على توجه سامسونج لهاتفها الرائد في 2027.

بروز جديد للكاميرات قد يغير شكل Galaxy Ultra


يبدو أن أبرز التغييرات ستتركز في الجزء الخلفي من الهاتف، حيث قد تتخلى سامسونج عن تصميم العدسات المنفصلة المرتبة رأسيا، لصالح وحدة كاميرات بارزة تمتد عبر الجزء العلوي من ظهر الهاتف.

وتظهر الصور المسربة ثلاث كاميرات خلفية، ما يشير إلى احتمال تخلي سامسونج عن كاميرا التقريب بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، والاعتماد بدلا منها على كاميرا تقريب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.

وبحسب Android Headlines، قد تبلغ أبعاد Galaxy S27 Ultra نحو 163.76 × 78.25 × 7.97 ملم، ما يجعله أكبر قليلا من الجيل السابق، مع احتفاظه بتصميم عام مشابه.

لكن مع احتساب بروز وحدة الكاميرات، قد يصل سمك الهاتف الإجمالي إلى نحو 12.53 ملم، ومن المحتمل أن يوفر التصميم الأكبر مساحة إضافية لمكونات الكاميرات ونظام التبريد والعناصر الداخلية الأخرى، إلا أن هذه الأبعاد لا تزال غير مؤكدة.

شاشة 6.9 بوصة وبطارية أكبر


تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يأتي بشاشة قياس 6.9 بوصة، إلى جانب بطارية بسعة تقارب 5700 مللي أمبير في الساعة، مع احتمال استخدام تقنية بطاريات السيليكون-كربون.

أما منظومة التصوير، فقد تتضمن مستشعر Samsung ISOCELL HP6 للكاميرا الرئيسية، إلى جانب مستشعر Sony IMX55 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع.

كما تشير الصور المسربة إلى استمرار سامسونج في دعم قلم S Pen ضمن الهاتف.

Galaxy S27 Ultra

تغييرات كبيرة قد تكون داخل الهاتف


ومن المتوقع أيضا أن تعتمد سامسونج على معالج كوالكوم الرائد المقبل، الذي تشير التسريبات إلى أنه قد يحمل اسم Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme، بينما قد تستخدم الشركة معالج Exynos 2700 في بعض الأسواق.

وبحسب التقرير، لا يتوقع أن يدعم Galaxy S27 Ultra ذواكر LPDDR6 أو وحدات تخزين UFS 5.0.

هل يرتفع سعر Galaxy S27 Ultra؟


قد يكون السعر أحد أبرز التغييرات أيضا، إذ تشير التوقعات إلى احتمال رفع سامسونج سعر نسخة Ultra الأساسية بنحو 100 دولار، ليبدأ سعر الهاتف المحتمل من 1399 دولارا.

ويربط التقرير هذه الزيادة المحتملة بأزمة أوسع في إمدادات شرائح وذواكر الذاكرة، لكن السعر النهائي لا يزال ضمن نطاق التكهنات ولم تؤكده سامسونج.

Galaxy S27 Ultra

إطلاق محتمل في فبراير 2027


أما موعد الكشف عن سلسلة Galaxy S27، فقد يكون خلال فبراير 2027، مع توقعات بإطلاقها في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير، وقبل وقت قصير من انطلاق فعاليات Mobile World Congress.

وبالنسبة للراغبين في اقتناء هاتف Galaxy Ultra، فإن أبرز ما تكشفه التسريبات هو أن سامسونج قد تكون مستعدة أخيرا لإجراء تغييرات تتجاوز مجرد تحديث المعالج ومستشعرات الكاميرا.

وقد يجعل تصميم الكاميرات الجديد، والبطارية الأكبر، وتبسيط منظومة التقريب هاتف Galaxy S27 Ultra مختلفا بشكل ملحوظ عن الأجيال السابقة، حتى مع احتفاظه بالهوية التصميمية المعروفة لسلسلة Galaxy.

Galaxy S27 Ultra سامسونج تصميم Galaxy S27 Ultra شكل Galaxy Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

ترشيحاتنا

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

فوائد نخاع العظام

هل يساعد نخاع العظام في الحفاظ على صحة البشرة والمفاصل؟ .. خبراء يكشفون الحقيقة

بالصور

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف عليها

شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة
شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة
شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد