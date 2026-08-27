تسريبات تكشف تصميم Galaxy S27 Ultra.. سامسونج تستعد لتغيير كبير في الكاميرات

كشفت تسريبات جديدة عن تصميم مرتقب لهاتف Galaxy S27 Ultra، تشير إلى أن سامسونج تستعد لإجراء واحد من أبرز التغييرات في التصميم الخلفي لسلسلة هواتفها الرائدة منذ سنوات، رغم أن الواجهة الأمامية للهاتف قد تبدو مألوفة إلى حد كبير.

ونشر موقع Android Headlines مجموعة من صور التصميم بمساعدة الحاسوب CAD، منسوبة إلى المسرب المعروف OnLeaks، وتظهر ما يعتقد أنه التصميم المرتقب لـGalaxy S27 Ultra، مع ترتيب جديد للكاميرات وتعديلات طفيفة على هيكل الهاتف، إلى جانب مؤشرات على توجه سامسونج لهاتفها الرائد في 2027.

بروز جديد للكاميرات قد يغير شكل Galaxy Ultra



يبدو أن أبرز التغييرات ستتركز في الجزء الخلفي من الهاتف، حيث قد تتخلى سامسونج عن تصميم العدسات المنفصلة المرتبة رأسيا، لصالح وحدة كاميرات بارزة تمتد عبر الجزء العلوي من ظهر الهاتف.

وتظهر الصور المسربة ثلاث كاميرات خلفية، ما يشير إلى احتمال تخلي سامسونج عن كاميرا التقريب بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، والاعتماد بدلا منها على كاميرا تقريب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.

وبحسب Android Headlines، قد تبلغ أبعاد Galaxy S27 Ultra نحو 163.76 × 78.25 × 7.97 ملم، ما يجعله أكبر قليلا من الجيل السابق، مع احتفاظه بتصميم عام مشابه.

لكن مع احتساب بروز وحدة الكاميرات، قد يصل سمك الهاتف الإجمالي إلى نحو 12.53 ملم، ومن المحتمل أن يوفر التصميم الأكبر مساحة إضافية لمكونات الكاميرات ونظام التبريد والعناصر الداخلية الأخرى، إلا أن هذه الأبعاد لا تزال غير مؤكدة.

شاشة 6.9 بوصة وبطارية أكبر



تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يأتي بشاشة قياس 6.9 بوصة، إلى جانب بطارية بسعة تقارب 5700 مللي أمبير في الساعة، مع احتمال استخدام تقنية بطاريات السيليكون-كربون.

أما منظومة التصوير، فقد تتضمن مستشعر Samsung ISOCELL HP6 للكاميرا الرئيسية، إلى جانب مستشعر Sony IMX55 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع.

كما تشير الصور المسربة إلى استمرار سامسونج في دعم قلم S Pen ضمن الهاتف.

Galaxy S27 Ultra

تغييرات كبيرة قد تكون داخل الهاتف



ومن المتوقع أيضا أن تعتمد سامسونج على معالج كوالكوم الرائد المقبل، الذي تشير التسريبات إلى أنه قد يحمل اسم Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme، بينما قد تستخدم الشركة معالج Exynos 2700 في بعض الأسواق.

وبحسب التقرير، لا يتوقع أن يدعم Galaxy S27 Ultra ذواكر LPDDR6 أو وحدات تخزين UFS 5.0.

هل يرتفع سعر Galaxy S27 Ultra؟



قد يكون السعر أحد أبرز التغييرات أيضا، إذ تشير التوقعات إلى احتمال رفع سامسونج سعر نسخة Ultra الأساسية بنحو 100 دولار، ليبدأ سعر الهاتف المحتمل من 1399 دولارا.

ويربط التقرير هذه الزيادة المحتملة بأزمة أوسع في إمدادات شرائح وذواكر الذاكرة، لكن السعر النهائي لا يزال ضمن نطاق التكهنات ولم تؤكده سامسونج.

Galaxy S27 Ultra

إطلاق محتمل في فبراير 2027



أما موعد الكشف عن سلسلة Galaxy S27، فقد يكون خلال فبراير 2027، مع توقعات بإطلاقها في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير، وقبل وقت قصير من انطلاق فعاليات Mobile World Congress.

وبالنسبة للراغبين في اقتناء هاتف Galaxy Ultra، فإن أبرز ما تكشفه التسريبات هو أن سامسونج قد تكون مستعدة أخيرا لإجراء تغييرات تتجاوز مجرد تحديث المعالج ومستشعرات الكاميرا.

وقد يجعل تصميم الكاميرات الجديد، والبطارية الأكبر، وتبسيط منظومة التقريب هاتف Galaxy S27 Ultra مختلفا بشكل ملحوظ عن الأجيال السابقة، حتى مع احتفاظه بالهوية التصميمية المعروفة لسلسلة Galaxy.