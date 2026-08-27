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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابتسامة هزمت الألم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها أمام الرئيس السيسي

هبة مجدي
هبة مجدي
محمود زيدان

بابتسامة يمازج فيها ألم التحدي أمل التعافي، طلت الفنانة هبة مجدي على جمهورها في ظهور إنساني مؤثر هو الأول لها منذ أزمتها الصحية الأخيرة، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة.

وكعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة الجابرة للخواطر، أثلج صدرها وصدور جميع المصريين بكلمات قليلة الحروف وبلغية القطوف وذات أثر إيجابي عظيم، وسط إعجاب وإشادة من جميع الحضور: “استني يا هبة .. إزيك.. بطمن عليكِ.. بسم الله الرحمن الرحيم.. خليني أقول في اليوم الجميل دا بالكلام الجميل اللي إنتي قولتيه والتوسل الطيب دا".

وتابع: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم وبنور وجهه الكريم وبجاه المصطفى صلى الله علي وسلم أن يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويستركِ ومايزعلكيش اللهم آمين .. أنتِ وكل الناس.. كل سنة وأنتِ طيبة". 

وفي هذا السياق، وجه الفنان محمد محسن رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي على هذا الموقف الإنساني النبيل، وذلك بعد أن نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية الطيبة اللي عمرنا أبدًا ما هننساها». 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الإنساني النبيل للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفنانة هبة مجدي، والتي ظهرت لأول مرة بالحجاب وخطفت الأنظار، عقب تماثلها للشفاء التام عقب الوعكة الصحية التي ألمت بها ومحاربتها للمرض اللعين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي هبة مجدي أخبار توك شو

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