قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي يوجه بضبط فواتير الكهرباء.. كيف تقلل استهلاكك 50%؟
واشنطن تصعد ضد فلسطين أكشن.. عقوبات أمريكية تطول الحركة بعد حظرها في بريطانيا
الطاقة الإيرانية: طهران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة
الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها
«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة
نورا علي: توجيهات الرئيس تؤكد أن المواطن في قلب أولويات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعليمات جديدة من البنك المركزي لتأمين حسابات العملاء.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

تستمر إجراءات البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛ في إجراءات عمليات التوعية المصرفية للعملاء بضرورة تأمين معلوماتهم البنكية وحساباتهم .

وفي منشور مقتضب على مواقع ومنصات السوشيال ميديا التابعة للبنك المركزي المصري، جاءت تحذيرات متكررة للعملاء بضرورة عدم مشاركة العملاء كود الـ OTP مع أي شخص مهما كانت محاولات إقناع العميل.

قال البنك المركزي المصري إن مشاركة ذلك الكود تعني موافقتك على سرقتك، ووقوعك بإرادتك ضحية للاحتيال. 

ودشن البنك المركزي هاشتاج تحت #معًا_نكافح_الاحتيال ، لمواجهة عمليات احتيال الهاكرز على حسابات العملاء في البنوك.
 

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر مواجهة الاحتيال عملاء البنوك الحسابات البنكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. شروط الحصول على شقة لمحدودي الدخل

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.. عيار 21 يسجل 6632 جنيهًا

انقطاع المياه

انقطاع المياه عن 8 مناطق بحلوان لمدة 5 ساعات السبت المقبل

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد