تعليمات جديدة من البنك المركزي لتأمين حسابات العملاء.. تفاصيل

تستمر إجراءات البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛ في إجراءات عمليات التوعية المصرفية للعملاء بضرورة تأمين معلوماتهم البنكية وحساباتهم .

وفي منشور مقتضب على مواقع ومنصات السوشيال ميديا التابعة للبنك المركزي المصري، جاءت تحذيرات متكررة للعملاء بضرورة عدم مشاركة العملاء كود الـ OTP مع أي شخص مهما كانت محاولات إقناع العميل.

قال البنك المركزي المصري إن مشاركة ذلك الكود تعني موافقتك على سرقتك، ووقوعك بإرادتك ضحية للاحتيال.

ودشن البنك المركزي هاشتاج تحت #معًا_نكافح_الاحتيال ، لمواجهة عمليات احتيال الهاكرز على حسابات العملاء في البنوك.

