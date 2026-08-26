أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء، حيث استقر سعر الحديد فيما شهدت أسعار الأسمنت تباينا محدودا.

أسعار مواد البناء اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26-8-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الحديد اليوم

وتراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 40 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

سعر طن الحديد

وصل سعر حديد العتال لنحو 39500 جنيه للطن

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سعر وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت في شركة الصناعات مواد البناء 3400 جنيه

سعر طن الأسمنت العريش للاسمنت" العسكري 52.5 سجل 3800 جنيه والعسكري 42.5 وصل إلى 3810 جنيهات.

سعر اسمنت الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف 3685 جنيها

سعر اسمنت وادي النيل 3650 جنيه سعر اسمنت جنوب الوادي 3670 جنيها.

وسجل أسمنت وادي النيل 3650 جنيها.