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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيضانات نيبال.. أمريكا تحث مواطنيها على تجنب موقع الكارثة وتعمل على حصر ضحاياها

أمريكا
أمريكا
أ ش أ

حثت السفارة الأمريكية في نيبال اليوم الأربعاء مواطنيها على تجنب المناطق المتضررة جراء فيضانات نيبال، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على حصر عدد مواطنيها المتضررين جراء الكارثة التي أدت لمقتل 19 شخصا وفقدان المئات.

كما أعربت السفارة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - عن حزنها العميق إزاء وقوع قتلى جراء الفيضانات، مضيفة أنها تراقب من كثب التطورات، وأنها على تواصل مكثف مع السلطات النيبالية لتحديد موقع مواطنيها.

وتفيد المعلومات المبدئية التي أعلنها مجلس السياحة في نيبال بوجود ثلاثة سياح أمريكيين على الأقل بين المفقودين البالغ عددهم 384 شخصا ومعظمهم من السياح الأجانب.

ووقع الفيضان في منطقة "راسوا" القريبة من الحدود الصينية وتتسبب في دمار على نطاق واسع، ما دعا السلطات في نيبال لإطلاق عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

السفارة الأمريكية نيبال فيضانات السفارة السلطات النيبالية

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