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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أقدم موظف بوزارة الأوقاف بعد تكريم الرئيس له: أقول لجميع موظفي مصر «إشتغلوا بضمير»

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الرحمن محمد

أكد فاروق سلام، أقدم موظف بوزارة الأوقاف، أن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف كان لحظة تاريخية ومصدر فخر واعتزاز كبير بالنسبة له، معربًا عن سعادته البالغة بهذا التقدير الذي حظي به بعد سنوات طويلة من العمل في خدمة وزارة الأوقاف.

وقال فاروق سلام، في أول تعليق له عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي: «الرئيس السيسي كله ذوق وأدب واحترام»، مشيدًا بحفاوة الرئيس خلال مراسم التكريم، ومؤكدًا أن هذا الموقف سيظل حاضرًا في ذاكرته باعتباره من أهم اللحظات في مسيرته الوظيفية.

ووجه أقدم موظف بوزارة الأوقاف رسالة إلى العاملين بالوزارة وجميع موظفي الدولة المصرية، داعيًا إياهم إلى التحلي بالأخلاق الحميدة والإخلاص في العمل، مؤكدًا أن الموظف يجب أن يؤدي عمله بضمير وأمانة، وأن يجعل خدمة المواطنين وخدمة الوطن هدفًا أساسيًا له.

وقال فاروق سلام: «أنصح العاملين بوزارة الأوقاف وجميع موظفي مصر بأن يتمتعوا بالخلق والعمل بضمير»، مشددًا على أن حسن الخلق والإخلاص في أداء العمل هما أساس النجاح والاستمرار، وأن الموظف الذي يؤدي واجبه بأمانة يترك أثرًا طيبًا ويستحق التقدير.

وجاء تكريم فاروق سلام خلال احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

ويأتي تكريم أقدم موظف بوزارة الأوقاف تقديرًا لمسيرته الطويلة في العمل وخدمته للوزارة على مدار سنوات، في إطار الاحتفاء بالنماذج المخلصة التي أدت عملها بأمانة وإخلاص، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد فاروق سلام أن التكريم يمثل له تقديرًا كبيرًا لمسيرته المهنية، ورسالة مهمة لكل موظف بأن الإخلاص في العمل والالتزام وحسن التعامل مع الآخرين يمكن أن تكون محل تقدير واعتزاز، داعيًا جميع العاملين إلى مواصلة العمل لخدمة الوطن بإخلاص وضمير.

فاروق سلام وزارة الأوقاف احتفالية المولد النبوي الشريف

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