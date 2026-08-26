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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

د. آمال إسماعيل تكشف عن كلمات الرئيس السيسي لها أثناء التكريم في احتفالية المولد النبوي

د. آمال إسماعيل
د. آمال إسماعيل
عبد الرحمن محمد

أكدت الدكتورة آمال إسماعيل، الأستاذ الزائر بأكاديمية التميز في الهند والعالمة الجليلة في علم الاجتماع، أنها تعيش حالة من السعادة والمحبة والفخر بعد تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف، مشيرة إلى أن هذا التكريم يمثل لها تقديرًا عظيمًا وتتويجًا لسنوات طويلة من التعب والاجتهاد في نشر العلم وخدمة المجتمع.

وأضافت الدكتورة آمال إسماعيل، عقب تكريمها في احتفالية المولد النبوي الشريف، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها يمثل خير عوض عن سنوات التعب والاجتهاد التي قضتها في مسيرتها العلمية، مؤكدة أن هذا التكريم بعث في نفسها شعورًا عميقًا بأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

وقالت إن مسيرتها لم تكن سهلة، وإنها بذلت جهدًا كبيرًا في حياتها على المستويات العلمية والإنسانية والأسرية، موضحة: «فقد أحسنت العمل كزوجة ومعلمة، وأحسنت التعامل مع المرض لتحقيق حلمي، واليوم يكلل الله هذا كله بتكريمي من الرئيس السيسي».

وأعربت الدكتورة آمال إسماعيل عن اعتزازها الشديد بهذا التكريم، معتبرة أن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل بالنسبة لها تكريمًا من الله عز وجل، قائلة: «أعتبره تكريمًا من الله، حيث سخر الرئيس لتكريمي، وأهدي هذا التكريم في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية كلها».

وأوضحت أنها كانت تتمنى منذ سنوات أن تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد الأيام، حتى تتمكن من توجيه الشكر له على ما يقدمه لمصر، مؤكدة أن هذا اليوم تحقق بالفعل خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

وقالت الدكتورة آمال إسماعيل إنها شعرت بسعادة بالغة عندما ترجل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبالها وتكريمها، لافتة إلى أن هذه اللحظة كان لها أثر كبير في نفسها، خاصة عندما قام الرئيس بتقبيل جبينها، مؤكدة أن هذا الموقف أسعدها غاية السعادة.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه إليها كلمات مؤثرة خلال تكريمها، قائلًا لها: «لقد أضأتِ العالم أجمع، واليوم يجب أن تُكرمي في يوم مولد خاتم المرسلين».

وأكدت الدكتورة آمال إسماعيل أن كلمات الرئيس وتكريمه لها في هذه المناسبة العظيمة ستظل علامة فارقة في حياتها، لما حملته من تقدير لمسيرتها العلمية وما بذلته من جهود في نشر العلم، مشيرة إلى أن اختيار يوم المولد النبوي الشريف لتكريمها منح هذه اللحظة قيمة خاصة ومكانة استثنائية في نفسها.

سنوات التعب والصبر والاجتهاد لا تضيع

وشددت على أن هذا التكريم يمثل رسالة تقدير لكل من يجتهد ويخلص في عمله، ويؤكد أن سنوات التعب والصبر والاجتهاد لا تضيع، وأن الإنسان قد يواجه خلال رحلته الكثير من الصعوبات والتحديات، إلا أن الإخلاص في العمل والسعي لتحقيق الهدف يمكن أن يقود في النهاية إلى لحظة يشعر فيها الإنسان بأن كل ما بذله كان يستحق العناء.

وأعربت الدكتورة آمال إسماعيل عن بالغ امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم، مؤكدة أن فرحتها لم تكن نابعة من التكريم الشخصي فقط، وإنما من قيمة الرسالة التي يحملها، ومن تقدير العلم والعلماء والجهود المخلصة التي تبذل من أجل خدمة الإنسانية ونشر المعرفة.

واختتمت الدكتورة آمال إسماعيل حديثها بالتأكيد على أنها تهدي هذا التكريم للأمة الإسلامية كلها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبرة أن تكريمها في هذه المناسبة يمثل واحدة من أسعد اللحظات في حياتها، وأن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه معها سيظلان محفورين في ذاكرتها.

آمال إسماعيل الرئيس السيسي احتفالية المولد النبوي

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