تفاصيل مشاركة مصر في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية الـ121

شاركت مصر، عضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية علي المستوى الوزاري ، ورأس الوفد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، في اجتماع المجلس في دورته العادية الـ(121)، الذي عُقد اليوم بمقر المنظمة بالقاهرة.

وعُقد الاجتماع برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وأكد المهندس حاتم نبيل - خلال الاجتماع - أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم مسيرة التنمية الإدارية في الدول العربية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإدارةخ العامة.

وأشار إلى أهمية الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2027 إلى 2030، مؤكدًا أن أهميتها لا تكمن فقط في كونها إطارًا زمنيًا جديدًا لعمل المنظمة، وإنما في كونها استجابة عربية مشتركة للتحولات التي تشهدها الإدارة العامة في عدة مجالات، أهمها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإدارة الموارد البشرية، وتطوير منظومات الجدارات، وبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات.

وأضاف أن الخطة الجديدة تبني على ما تحقق خلال تنفيذ المرحلة السابقة من الخطة الاستراتيجية، بما يدعم انتقال المنظمة من التركيز على تنفيذ الأنشطة إلى التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر والنتائج، والارتباط بالأولويات الفعلية للدول العربية، وتوفير قدرة أكبر على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة في مجال الإدارة العامة.

وأكد نبيل أهمية تعزيز دور المنظمة باعتبارها بيت خبرة عربيًا في مجال الإدارة العامة ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، مع التركيز على المسارات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس التنفيذي عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال دورته، شملت متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2025، والخطة الاستراتيجية للدورة الثانية 2027–2030، متضمنة تحليل الوضع الراهن والاتجاهات الاستراتيجية.

كما تناول الاجتماع الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة، وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي لعام 2025، إلى جانب تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة للعام ذاته ورد الإدارة العامة عليه.

وتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2027–2028، وموقف سداد الدول لالتزاماتها المالية تجاه المنظمة، إلى جانب ما يستجد من أعمال.

تأتي مشاركة مصر في أعمال الدورة العادية الـ(121) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026، في إطار دعم التعاون العربي في مجالات التنمية والتطوير الإداري، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.