إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

رد الإعلامي محمد فارس ، على أحمد حسام ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي أمام إنبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا أن هناك من يحاول إشغال الرأي العام بالتحكيم بدلًا من التركيز على الملعب.

الاهلي

وقال فارس: «ميدو شايف إن ركلة الجزاء بتاعة الأهلي مستفزة لأي متابع لكرة القدم، إنت مين إداك الحق تصادر على الناس وتقول مستفزة لأي متابع؟، إحنا ملايين الأهلاوية ومتابعين لكرة القدم وشايفين إنها مفيهاش أي حاجة مستفزة».

وأضاف: «أنا مش هقولك تحليل لجنة الحكام ولا الحكم أحمد الشناوي أو محمد عادل ولا رئيس إنبي نفسه، لكن هكلمك عن كريم حسن شحاتة، الزمالكاوي وابن رمز نادي الزمالك كابتن حسن شحاتة، اللي قال إن ركلة الجزاء صحيحة.. لكن الأغرب جملة إن بن شرقي كان متعمد يقع وعارف إن الحكم هيحسبها ركلة جزاء، كده أنت متأثر بتصريحات الشوبينج اللي اتقالت قبل كده، والمواضيع عندك دخلت في بعض».