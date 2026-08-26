برشلونة يحدد موقفه النهائي من صفقة ألفاريز.. لا بديل للمهاجم الأرجنتيني

حسمت إدارة برشلونة ملامح تحركاتها خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بعدما عقد خوان لابورتا اجتماعًا مع اللجنة الرياضية بحضور ديكو وهانز فليك وبويان وأليخاندرو إتشيفاريا، لمناقشة احتياجات الفريق والصفقات المحتملة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، يواصل برشلونة محاولاته للحصول على خدمات الأرجنتيني جوليان ألفاريز، في ظل تمسك النادي بالتعاقد مع مهاجم صريح، باعتبار لاعب أتلتيكو مدريد الخيار الأول لتدعيم الخط الأمامي.

ورغم رفض أتلتيكو مدريد حتى الآن فكرة التخلي عن ألفاريز، فإن برشلونة لا يزال متمسكًا بالصفقة، خاصة مع تقدير الإدارة لرغبة اللاعب في الانتقال إلى «كامب نو». وكان النادي الكتالوني قد قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو في يونيو الماضي دون أن ينجح في حسم الصفقة.

ويبدو أن برشلونة لا يملك خطة بديلة في حال تعثر ضم ألفاريز هذا الصيف، إذ يفضل النادي الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية وإعادة محاولة التعاقد معه بدلًا من التوجه إلى مهاجم آخر.

وعلى صعيد الراحلين، يقترب مارك كاسادو وجيرارد مارتن من تحديد وجهتيهما الجديدتين، بعدما تلقى كل لاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، بينما يبقى مستقبل أليخاندرو بالدي مرتبطًا بقراره، إذ لا يمانع برشلونة استمراره، ولن يوافق على رحيله إلا بناءً على رغبته وبعرض مناسب.

وفي حال قرر بالدي مغادرة برشلونة، سيبحث النادي عن مدافع أيسر جديد، ويأتي كاستيو لوكيبا، لاعب لايبزيج، ضمن أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام هانز فليك، لتزداد أهمية الأيام الأخيرة من الميركاتو في حسم ملف ألفاريز ومستقبل عدد من لاعبي الفريق.