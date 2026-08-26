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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توافر الأدوية وإنجاز المشروعات.. وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بمشاركة مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة وضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بقيادات الوزارة ومديري المديريات الجدد متمنياً لهم التوفيق والنجاح وموجهاً بتعزيز كفاءة الأداء والعمل بروح الفريق بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة وتحقيق مستهدفاتها والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية، كما توجه بالشكر والتقدير إلى القيادات والمديرين الذين انتهت مدة توليهم مهامهم مثمناً جهودهم وإسهاماتهم في دعم المنظومة الصحية ومتمنياً لهم دوام التوفيق.

الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدات ومراكز الرعاية الأولية

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة المنيا في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبما يتماشى مع متطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ووفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، إلى جانب سرعة استكمال أعمال الميكنة والتحول الرقمي للمنشآت الصحية، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والمنشآت الطبية سواء الإنشاءات الجديدة أو أعمال التطوير، موجهاً بتكثيف المرور الميداني للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل التحديات والتأكد من جاهزيتها للعمل ضمن المنظومة وفق الجداول الزمنية المحددة بما يدعم تكامل جهود «حياة كريمة» مع مستهدفات التأمين الصحي الشامل.

وراجع الوزير موقف توافر وتوزيع القوى البشرية من الأطباء وأطقم التمريض بالمنشآت الصحية في مختلف المحافظات بما يضمن التوزيع الأمثل وفق الاحتياجات الفعلية، ووضع ضوابط وقواعد موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقاً للاحتياج الفعلي لسد العجز بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

ووجه مديري المديريات باستمرار التواصل والتنسيق الدائم مع المحافظين بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات الصحية وتذليل أي تحديات، وتكثيف المرور الميداني على المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية، وتعزيز التنسيق مع الإدارات والقطاعات المعنية بالوزارة لضمان متابعة التنفيذ ورفع معدلات الإنجاز، كما وجه بوضع وتحديث خطط الطوارئ بالمنشآت الصحية بما يضمن جاهزيتها وسلامتها واستمرارية العمل وتوفير بيئة آمنة للمرضى، مشدداً على تعزيز برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين لتمكينهم من الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث الطبية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

واستعرض الاجتماع نتائج تقييم أداء مديري المديريات عن العام المالي 2026/2027، حيث تم عرض متوسط التقييم العام ومؤشرات ديناميكية الأداء، مع الانتهاء من ميكنة منظومة التقييم وتجميع المؤشرات بالكامل عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة، واستعراض هيكلة مجموعات ومؤشرات التقييم المستحدثة التي شملت متابعة وتنسيق المشروعات الاستثمارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلتيها وميكنة الخطة الاستثمارية، حيث شدد الوزير على تقييم أداء كل مديرية وفق المعطيات الخاصة بكل محافظة وبما يتناسب مع طبيعة مرحلتها سواء ضمن محافظات التأمين الصحي الشامل أو خارجها، كما شمل التقييم أداء الخطة العاجلة والمراجعة الداخلية والحوكمة ومتوسط التقييم السنوي للقطاعات الفنية وتقييم الأداء الميداني ومجمع المصفوفة الشهرية، إلى جانب استعراض خريطة الجدارات السبع للقيادات المؤسسية والموقف التفصيلي لكل محافظة من حيث أهم المشروعات الجارية وأبرز الملاحظات طبقاً لمؤشرات التقييم.

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