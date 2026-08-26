ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

أطلق ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، تصريحات قوية بشأن الأوضاع داخل القلعة البيضاء، كاشفًا عن وجود تحركات قانونية ضد عدد من الأشخاص، ومؤكدًا أن النادي يمر بمرحلة صعبة تتطلب التعامل معها بالحكمة والشجاعة.

وقال ممدوح عباس، خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس» المذاع عبر قناة النهار، إن هناك قضية تتعلق بنادي الزمالك سيتم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية والنيابة العامة، متهمًا بعض الأشخاص بالتسبب في إعاقة مسيرة النادي.

وأضاف: «أقسم بالله خلال 10 أيام ستكون هناك أسماء محالة إلى نيابة الأموال العامة».

ممدوح عباس يتحدث عن مستحقات لاعبي الزمالك

وتطرق عباس إلى أزمة مستحقات اللاعبين، موضحًا أن بعض لاعبي الزمالك امتنعوا عن التواجد في معسكر الفريق قبل الحصول على مستحقاتهم المالية، مشددًا على أن النادي يتعرض لما وصفه بـ«المؤامرات»، لكنه رغم ذلك لا يزال ناديًا كبيرًا يخشاه الجميع.

وتابع: «انظروا إلى كم الطعنات التي توجه إلى نادي الزمالك بغرض هدم النادي، وهذا لن يحدث»، مستشهدًا برحيل عدد من الأسماء الكبيرة عن النادي عبر تاريخه، مؤكدًا أن الزمالك استمر وحافظ على مكانته.

ممدوح عباس يهاجم موقف بيزيرا

كما انتقد الرئيس الشرفي لنادي الزمالك موقف اللاعب البرازيلي بيزيرا، الذي سجل 8 أهداف مع الفريق قبل انتقاله إلى أحد الأندية في الإمارات، مشيرًا إلى حصول اللاعب على مقدم تعاقد ثم اختفائه، ومؤكدًا أن الزمالك سيتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه المالية.

وقال عباس: «هنرفع ضده قضية، والزمالك ستعود له أمواله وأكثر»، مضيفًا أن اللاعب لا يمكنه التعامل مع نادي الزمالك بمنطق البيع والشراء.

عباس: الزمالك هو من صنع اسمي

وتحدث ممدوح عباس عن علاقته بنادي الزمالك، مؤكدًا أن القلعة البيضاء هي من صنعت اسمه، وليس العكس.

وقال: «نادي الزمالك هو اللي عملني، وأنا مش خيري على نادي الزمالك»، مشددًا على أن هناك العديد من الأشخاص الذين قدموا الدعم للنادي عبر تاريخه.

ممدوح عباس: الزمالك في خطر

وحذر ممدوح عباس من خطورة الوضع الحالي داخل الزمالك، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى الحكمة والشجاعة من أجل تجاوز الأزمات التي يمر بها النادي.

وقال: «الزمالك في خطر، ولا بد أن يجتاز الموقف الحالي بمنتهى الحكمة والشجاعة».

وأوضح عباس أنه لا يدافع عن مجلس إدارة الزمالك، لكنه يرى أن حسين لبيب يتحمل الكثير من الضغوط، في الوقت الذي اتهم فيه بعض أعضاء مجلس الإدارة بالسعي إلى هدم النادي، مؤكدًا أنه قادر على ذكر الأسماء.

وفي ختام تصريحاته، طالب عباس بضرورة الاهتمام باللاعبين الحاليين من الناحيتين البدنية والغذائية، وفرض نظام واضح داخل الفريق، كما انتقد بعض الآراء التي يتم طرحها عبر البرامج الرياضية، متسائلًا عن سبب اعتبار تعادل الزمالك تعثرًا.

واختتم ممدوح عباس تصريحاته بالتأكيد على أنه عضو في نادي الزمالك وليس مجرد رئيس شرفي، مطالبًا بضرورة وضع حد لما يحدث داخل النادي خلال الفترة الحالية.