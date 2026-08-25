الحقوني.. صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابين أثناء محاولة سحل فتاة وإجبارها على الدخول إلى سيارة بالشيخ زايد، مما اثار حالة من الجدل بين المتابعين .

وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول، وهي تصرخ وتستغيث قائلة: «الحقوني»، بينما حاول الشابان إدخالها إلى السيارة بالقوة، وسط وجود عدد من الأشخاص في محيط المكان.

وأظهر المقطع السيارة المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة العلاقة بين الفتاة والشابين أو الأسباب التي دفعتهم إلى محاولة إدخالها السيارة.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من طالب بكشف حقيقة الواقعة، ومن رجح أن يكون الأمر متعلقًا بخلاف شخصي أو عائلي، مع التشديد على ضرورة انتظار نتائج الفحص الأمني.

وتكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لفحص الفيديو المتداول، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين به، والوقوف على حقيقة الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.