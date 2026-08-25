ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميني باص وميكروباص و «تريلا»، بمطروح

شهد طريق محور الضبعة في اتجاه جنوب رأس الحكمة بمحافظة مطروح حادث ماسوى تصادم مروع جمع بين ميني باص وميكروباص وسيارة نقل ثقيل «تريلا».

وحصل صدى البلد على اسماء ضحايا الحادث

الذى أسفر عنه مصرع 7 ، وأصيب 8 آخرون،

اسماء المتوفين

استقبلت مستشفى مطروح العام 7 متوفين وهم

فرج عوض الله فانوس - طنطا

محمود محمد نجيب - قليوبيه

جون يسري يعقوب - اسكندريه

يحيى الرفاعي يحيى

جرجس صبحي بشرى - المنيا

اسلام فتحي علي - القليوبيه

عرفان علي عبد المنعم

8 مصابين

كما استقبلت المستشفى 8 مصابين وهم



مجدي صالح احمد 30 سنه - المنصوره - اشتباه مابعد الإرتجاج ، الام بالظهر

مصطفى سعيد ابراهيم 26 سنه - اسكندريه - سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

عبد الله حسن ابراهيم 29 سنه - طنطا - جرح متهتك بالرأس ، اشتباه مابعد الإرتجاج ، اشتباه مابعد الإرتجاج

رامي محمود عبد الجواد 36 سنه - المنصوره - كسر مضاعف بالفخذ الايسر

محمد جمال صلاح 28 سنه - المنيا - اشتباه مابعد الإرتجاج ، اشتباه كسر بالذراع الايسر

احمد حامد محمود 35 سنه - ميت غمر - اشتباه مابعد الإرتجاج ، اشتباه نزيف بالبطن

عيد علي محمد 21 سنه - زفتي - اشتباه كسر بالعمود الفقري ، اشتباه كسر بالذراع الايسر

٨ - حسام منير شعبان 25 سنه -كفر الشيخ- اشتباه نزيف بالمخ - غيبوبه تامه