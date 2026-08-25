قرينة الرئيس: ذكرى مولد النبي الكريم تمثل فرصة لاستلهام القيم النبيلة من سيرته العطرة

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وفقاً لما نقلته القناة الأولى.

وأكدت السيدة انتصار أن ذكرى مولد النبي الكريم ﷺ تمثل فرصة لاستلهام القيم النبيلة من سيرته العطرة، وفي مقدمتها الرحمة والمحبة والتسامح، بما يسهم في ترسيخ روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم ﷺ في تعزيز قيم التسامح والتراحم والمحبة، والعمل على بناء مجتمع أكثر تماسكًا وترابطًا، يسوده التعاون والتكافل.

واختتمت السيدة انتصار تهنئتها متمنيةً أن تعود هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والاستقرار، قائلةً: «كل عام وأنتم بخير».