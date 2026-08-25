إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق جمصة بالدقهلية

أصيب 16 شخصًا، اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية، أمام نقطة إسعاف عصفور التابعة لمركز بلقاس.

كانت مديرية أمن الدقهلبة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وجارٍ حصر بيانات المصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته

وجار تحرير محضر بالواقعة لأخطار النيابة العامة.