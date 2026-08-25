«الحضرة المصرية» بقبة الغوري احتفالًا بالمولد النبوي الشريف

في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف، ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية دينية تحييها فرقة «الحضرة المصرية»، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس 27 أغسطس.

تقدم الفرقة خلال الأمسية مختارات من الأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات المستلهمة من التراث الصوفي المصري، في لقاء يجمع بين فنون المديح والذكر وما تحمله من قيم المحبة والصفاء والروحانية.

ومن أبرز الابتهالات التي تقدمها الفرقة: «جئت إليك» في مديح السيدة زينب، و«دائمًا على الخاطر» في مديح خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب «سبحان من أعطاكم» و«أسكرتني في شذاها»، وغيرها من ابتهالات وأشعار أهل التصوف والعاشقين.

وتضم فرقة «الحضرة المصرية» مجموعة من المنشدين من مختلف الطرق الصوفية وساحات المشايخ، الذين يجمعهم الاهتمام بفنون الإنشاد الديني والمديح النبوي، وتقديم التراث الصوفي المصري في صورة فنية معاصرة.

وتأتي الأمسية ضمن برنامج صندوق التنمية الثقافية الهادف إلى إتاحة الفنون والأنشطة الثقافية للجمهور، والحفاظ على عناصر التراث الفني والروحي، من خلال فعاليات متنوعة تقدمها مراكز الإبداع في مواقعها الثقافية والتاريخية.