أيوب بوعدي يجتاز الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون يورو

اقترب المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي، من الإعلان رسميًا عن انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قطع اللاعب خطوة جديدة نحو إتمام الصفقة.

بوعدي يجتاز الفحوصات الطبية

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن بوعدي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح في مانشستر سيتي، تمهيدًا لإتمام انتقاله بشكل رسمي قادمًا من ليل.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "اجتاز أيوب بوعدي الفحوصات الطبية في مانشستر سيتي.. وانضم إلى النادي قادمًا من ليل نظير 95 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات".

وبذلك تصل القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى 100 مليون يورو، في واحدة من أكبر صفقات الانتقالات الصيفية الحالية للاعب شاب.

توقيع جميع مستندات الصفقة

وأكد خبير الميركاتو أن جميع الوثائق الخاصة بانتقال بوعدي أصبحت موقعة من جانب الناديين، ليصبح اللاعب المغربي على أعتاب الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى مانشستر سيتي.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات النادي الإنجليزي لتعزيز خط الوسط بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق مستقبلًا، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق خلال المرحلة الحالية.

بوعدي يلفت الأنظار في كأس العالم

وفرض بوعدي نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة خلال الفترة الماضية، قبل أن يعزز مكانته بمستويات مميزة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026.

وشارك اللاعب بصورة أساسية في خط وسط المنتخب المغربي خلال البطولة، وقدم أداءً لافتًا رغم صغر سنه، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمته وجذب اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وبات بوعدي الآن على بعد خطوة واحدة من بدء فصل جديد في مسيرته، بارتداء قميص مانشستر سيتي في صفقة ضخمة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو بالحوافز والإضافات.