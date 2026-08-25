ليفربول يقترب من حسم صفقة باركولا.. وباريس سان جيرمان يستعد لبيع نجمه مقابل رقم قياسي

اقترب نادي ليفربول من إتمام صفقة التعاقد مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان، بعدما دخلت المفاوضات بين الناديين مرحلة متقدمة للغاية، بالتزامن مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026.

وتشير المعطيات إلى أن إدارة ليفربول تكثف تحركاتها لحسم الصفقة خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو، خاصة أن سوق الانتقالات يغلق أبوابه في الأول من سبتمبر.

باركولا يقترب من ليفربول في صفقة تاريخية

بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بات باريس سان جيرمان قريبًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع ليفربول بشأن انتقال باركولا، في صفقة قد تصبح الأغلى على الإطلاق للاعب يغادر الدوري الفرنسي إلى نادٍ خارج فرنسا.

ولم تكشف الصحيفة القيمة النهائية للصفقة، لكنها أشارت إلى أنها ستتجاوز حاجز 90 مليون يورو، بالنظر إلى أن انتقال باركولا سيكون مرشحًا لتحطيم الرقم القياسي لأكبر صفقة بيع من أحد أندية الدوري الفرنسي إلى الخارج.

ويعود الرقم الحالي إلى البرازيلي نيمار جونيور، الذي رحل عن باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو في صيف 2023.

إدارة باريس تفتح الباب أمام الرحيل

ويبدو أن إدارة باريس سان جيرمان أصبحت مستعدة لفكرة رحيل باركولا خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وكان المدير الرياضي للنادي الباريسي، لويس كامبوس، قد أكد في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الفرنسي أن سوق الانتقالات لم ينته بالنسبة إلى ناديه، مشيرًا إلى الثنائي إبراهيم مباي وبرادلي باركولا، مع ترجيح إمكانية رحيلهما أكثر من استمرارهما مع الفريق.

ويأتي ذلك في ظل عدم مشاركة باركولا في أي مباراة مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الحالي.

باركولا خارج حسابات باريس في بداية الموسم

ولم يشارك الجناح الفرنسي ولو لدقيقة واحدة في المباريات الثلاث التي خاضها باريس سان جيرمان حتى الآن، أمام أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي، ولانس في كأس السوبر الفرنسي، ورين في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي.

وترى مصادر أن عدم إشراك اللاعب قد يكون مرتبطًا بحالة الغموض المحيطة بمستقبله، إلى جانب تجنب تعرضه لمزيد من الضغوط أو التشتيت في ظل المفاوضات الجارية بشأن انتقاله المحتمل إلى ليفربول.

كما تشير تقارير إلى أن باركولا يمارس ضغوطًا على إدارة النادي الباريسي من أجل السماح له بالانتقال إلى الريدز، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة خلال الموسم الحالي.

مسيرة باركولا مع باريس سان جيرمان

وانضم باركولا، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 45 مليون يورو.

ومنذ انتقاله إلى العاصمة الفرنسية، نجح الجناح الدولي في تطوير مستواه وفرض نفسه ضمن أبرز المواهب الفرنسية، كما أصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب الفرنسي.

وخلال 152 مباراة مع باريس سان جيرمان، ساهم باركولا في 76 هدفًا، بين التسجيل وصناعة الأهداف، ليصبح أحد أبرز الأسماء التي يسعى ليفربول إلى إضافتها لقائمته خلال الميركاتو الحالي.

وفي حال إتمام الصفقة بالقيمة المتوقعة، فإن انتقال باركولا إلى ليفربول سيكون حدثًا تاريخيًا في سوق الانتقالات، بعدما يكتب اسم الجناح الفرنسي رقمًا قياسيًا جديدًا في قائمة أغلى اللاعبين المغادرين للدوري الفرنسي إلى الخارج.