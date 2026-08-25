قرينة رئيس الجمهورية تهنيء الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

تقدمت السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة إلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



ونستلهم من سيرة نبينا الكريم ﷺ قيم الرحمة والمحبة والتسامح، لترسيخ روح التكاتف وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.

كل عام وأنتم بخير.



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