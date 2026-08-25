قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم
حريق هائل داخل محل ملابس بالمقطم.. والحماية المدنية تحاصر النيران
بسبب المزاح.. القبض على طالب تعدى بالضرب على آخر في دمياط
الرئيس السيسي يهنيء الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
الرئاسة الإيرانية: زيارة الوفد الباكستاني إلى طهران كانت مثمرة ونتائجها ستتضح قريبا
تريزيجيه: هذا موقفي من الاعتزال الدولي.. ونصحت صلاح بالانتقال إلى طرابزون
مأساة على طريق الضبعة.. 7 وفيات و8 مصابين في تصادم مينى باص وميكروباص وتريلا جنوب رأس الحكمة
قرينة الرئيس: ذكرى مولد النبي الكريم تمثل فرصة لاستلهام القيم النبيلة من سيرته العطرة
خبير عسكري: القصف الإسرائيلي مستمر.. والمفاوضات لم تُسفر عن انسحاب من الجنوب اللبناني
الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18
الوزراء: مصر تحقق تقدمًا في التحول الأخضر.. والطاقة والنقل والمياه تتصدر القطاعات الأكثر نشاطًا
تراجع عدد السفن العابرة من هرمز إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العميد مارسيل بالوكجي: العقوبات الأمريكية تضع إيران أمام ضغوط اقتصادية أكثر صعوبة وخطورة

إيران
إيران
البهى عمرو

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد الركن مارسيل بالوكجي، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تبدو أكثر خطورة وصعوبة من سابقاتها، موضحاً أنها لا تستهدف شركات النفط فقط، بل تشمل مؤسسات مالية تقدم تسهيلات دولية، ما يجعل نجاحها مرتبطاً بمدى تعاون الحلفاء مع واشنطن.

وأضاف بالوكجي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تمثل العامل الأبرز في تحديد فاعلية العقوبات، باعتبارها المشتري الأكبر للنفط الإيراني، لافتاً إلى أن قدرة بكين على الالتزام بالضغوط الأميركية ووقف شراء النفط قد تضعف الاقتصاد الإيراني بصورة كبيرة، لكنها لن تؤدي إلى انهياره سريعاً.

وذكر أن إيران طورت خلال السنوات الماضية آليات وطرقاً للالتفاف على العقوبات والصمود أمام الضغوط الاقتصادية، رغم تراجع قيمة عملتها، مؤكداً أن تأثير العقوبات على مسار التجارة والاقتصاد سيعتمد بدرجة كبيرة على موقف المؤسسات المالية الدولية ومستوى الضغط الذي يمارسه حلفاء الولايات المتحدة.

إيران العقوبات الأميركية النفط واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-8-2026

عموتة

عرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتة

دعاء المولد النبوي 2026

دعاء المولد النبوي 2026.. ردد أجمل الأدعية في ذكرى مولد النبي للرزق والفرج

إمام عاشور

اجتماع لحسم التمديد.. إمام عاشور يعود للتدريبات الجماعية للأهلي اليوم

ترشيحاتنا

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

كيف نحتفل بميلاد النبي ووفاته في نفس اليوم؟ الإفتاء تجيب

ذكرى مولد النبي

في ذكرى مولد النبي.. من هو الكافر الوحيد الذي يخفف الله عنه العذاب بسبب مولده الشريف؟

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

الأزهر: الاحتفال بمولد النبي ﷺ من مظاهر تعظيمه وتوقيره ولا يكتمل إيمانُ العبدِ إلا بتحقيقها

بالصور

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد