مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تطوير المنظومة وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.

مدبولي: نستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الوافدين، بما يسهم في تحسين تجربتهم التعليمية وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية.

وقال مدبولي إن الدولة تستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، والعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المنظومة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر التعليمية على المستوى الإقليمي والدولي.

زيادة 150% خلال 5 سنوات

وأضاف مدبولي أن المستهدف هو تحقيق نمو في أعداد الطلاب الجدد الوافدين بنسبة تصل إلى 150% خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس أهمية ملف الطلاب الوافدين ضمن خطط تطوير منظومة التعليم العالي.

وتعمل الجهات المعنية على وضع مجموعة من الإجراءات والتيسيرات التي تساعد على جذب المزيد من الطلاب من مختلف دول العالم للدراسة في الجامعات المصرية.

تيسيرات ومحفزات للطلاب الوافدين

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الوافدين، والعمل على تسهيل الإجراءات المرتبطة بالالتحاق والدراسة والإقامة.

كما تستهدف هذه الجهود تحسين الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، بما يجعل مصر وجهة تعليمية أكثر جذبًا للطلاب من مختلف الدول.

تعظيم العائد الاقتصادي

وتولي الحكومة أهمية كبيرة لمنظومة الطلاب الوافدين باعتبارها أحد الملفات التي يمكن أن تسهم في زيادة الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع التعليم العالي.

وتستهدف خطة الدولة الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها الجامعات المصرية، والتوسع في جذب الطلاب الدوليين، بما يدعم موارد الدولة ويعزز العلاقات التعليمية والثقافية مع مختلف دول العالم.

مصر وجهة تعليمية للطلاب من مختلف الدول

وتأتي جهود تطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار العمل على تعزيز مكانة الجامعات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب توفير تجربة تعليمية أكثر سهولة وجاذبية للطلاب القادمين من الخارج.

ومن المستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة أعداد الطلاب الوافدين، مع توفير المزيد من الخدمات والتيسيرات التي تساعدهم على استكمال دراستهم في مصر.



