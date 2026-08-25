محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقوصية ورفع معدلات الإنجاز

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والأحياء، والعمل على رفع معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة التنفيذ لنهو الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمخططات والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، تواصل أعمال المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها خلال العام المالي الحالي، ومن بينها أعمال تطوير موقع ميدان السينما، للوقوف على معدلات التنفيذ ومراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، والتأكد من سير العمل وفقًا للمخططات والبرنامج الزمني المحدد.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المتابعة الميدانية تستهدف دفع معدلات التنفيذ، والوقوف على أي معوقات قد تواجه سير الأعمال والعمل على تذليلها، إلى جانب مراجعة الملاحظات التي تم توجيهها إلى مقاول التنفيذ والتأكد من تلافيها أولًا بأول، بما يضمن رفع جودة التنفيذ وإنهاء الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، وخروج المشروع بالشكل اللائق الذي يحقق الاستفادة المرجوة منه.

وأشار المحافظ إلى أهمية الالتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية خلال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مع ضرورة التنسيق المستمر بين الوحدة المحلية والجهات المعنية والجهات المنفذة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يسهم في إنجاز المشروعات بكفاءة وفي التوقيتات المقررة.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاعتمادات والاستثمارات الموجهة لمركز القوصية ومختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوجيهها إلى المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن مشروعات الخطة الاستثمارية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات.