هيثم عرابي: كهربا وقع لـ الأهلي قبل الزمالك

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، تفاصيل جديدة بشأن انتقال محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الشرقية إنبي الحالي، إلى الزمالك في وقت سابق، مؤكدًا أن اللاعب كان قد وقّع معه بالفعل قبل انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وقال عرابي إن توقيع كهربا تم داخل منزله، في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية بشأن انتقاله إلى الأهلي.

وأضاف أن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي في ذلك الوقت رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب، وهو ما أدى إلى عدم إتمام الصفقة، قبل أن يتجه كهربا بعدها إلى الزمالك ويواصل مسيرته مع الفريق الأبيض.

وقد أكد هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن أحمد الشيخ، لاعب الفريق السابق، كان يميل إلى تشجيع نادي الزمالك قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء.