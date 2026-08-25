أيمن الشريعي: الأهلي طلب ضم نجم الشرقية إنبي

أشاد أيمن الشريعى، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، بإمكانيات حامد عبد الله، لاعب فريق الشرقية إنبي، مشيرًا إلى أنه يمتلك المقومات التى تؤهله ليصبح أفضل من زيزو نجم المارد الأحمر.

وقال الشريعى، فى تصريحات لقناة «CBC»: «حامد عبد الله هيكون مثل زيزو، ومش عايز زيزو يزعل منى وهيكون أفضل منه كمان».

وأضاف: «الأهلى طلب التعاقد مع حامد عبد الله، وطلبنا مقابل ماديًا أكبر من صفقة أقطاى وعلى محمود».

وتابع الشريعى: «علي محمود مميز فى الحصول على ضربات الجزاء، وكانت مخصص له 50 ألف جنيه على كل ضربة جزاء يحصل عليها، وكان بيحصل على 100 ألف».

وأكمل: «علي محمود ده ابنى، ولو قلت له ارمى نفسك فى البحر هيرمي».

وختم رئيس نادى إنبى عن موقفه من اللاعبين بعد انتقالهما إلى الأهلى، قائلًا: «أرسلت لعلى محمود وأقطاى هدية ثمينة بعد انتقالهما للأهلي».