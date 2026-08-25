محافظ أسيوط يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد البقلي

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية مديرية الأوقاف بالمحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ/2026م، والتي أقيمت بمسجد الجامع البقلي بحي غرب مدينة أسيوط، عقب أداء صلاة العشاء، وسط أجواء إيمانية وروحانية، وبمشاركة عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والشخصيات العامة وأهالي المنطقة.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف، سكرتير عام محافظة أسيوط، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور جمال تاج، رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية، وأيمن محروس، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والمهندس أبوالعيون عرفات مدير عام ري أسيوط وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور أحمد الخطيب، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بأسيوط والشيخ أسامة عبد الفتاح محمود، مدير الإدارات، والشيخ ناصر العزايزي، مدير إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد عبد اللطيف، عميد المركز الثقافي الإسلامي، وعدد من قيادات وأئمة الأوقاف والوعاظ وقيادات العمل الدعوي.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ أحمد محمد أحمد، أعقبتها كلمة للشيخ عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تناول خلالها جوانب مضيئة من سيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما اتسمت به حياته من الرحمة والتسامح والعفو وحسن المعاملة، مستعرضًا الدروس والقيم المستفادة من سيرته العطرة وضرورة الاقتداء بها في القول والعمل، مؤكدًا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادًا للرحمة للعالمين، وداعيًا إلى استلهام قيم التضحية والإخلاص والعمل الصالح.

واختُتمت الاحتفالية بمجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية قدمها الشيخ محمود عبد المنعم فراج، وسط أجواء روحانية وتفاعل من الحضور، احتفاءً بذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل مناسبة جليلة لاستلهام القيم والمبادئ السامية التي أرستها سيرة الرسول الكريم، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والعفو وحسن التعامل، مشددًا على أهمية تحويل هذه القيم إلى سلوك عملي في حياتنا اليومية، وترسيخ المحبة والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، ونبذ العنف والكراهية، والتمسك بالأخلاق الحميدة وإتقان العمل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الدينية، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم الاعتدال والسلام والتعايش، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف وأئمتها في نشر الوعي الديني ومواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ الخطاب الديني المستنير.

وتقدم اللواء محمد علوان بالتهنئة إلى أبناء محافظة أسيوط وجموع الشعب المصري، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.