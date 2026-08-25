مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين صدمتهم سيارة بالدقهلية

لقى طفل وسيدة مصرعهما وأصيب خمسة آخرين اثر تصادم ملاكى بهم عند كوبري بشلا اتجاه المنصورة، لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى أجا وميت غمر ، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتبين أن المصابين هم:

محمد عبد المنعم عبد العظيم محمد، 21 عاما ، مقيم كفر النعمان بميت غمر، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالركبة.



أمين عبد المنعم عبد العظيم محمد، 21 عاما، مقيم كفر النعمان بميت غمر، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالساق اليمنى.



نسمة عيد محمد خليل، 15 عاما ، مقيمة قويسنا بمحافظة المنوفية، اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.



السيد أحمد محمد، 18 عاما ، مقيم قويسنا، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

حمادة هاني محمد، 19 عاما ، مقيم قويسنا، كدمات وسحجات بالوجه.



كما أسفر الحادث عن وفاة كل من يوسف أيمن محمد محمد، 10 أعوام ، من ميتشنا التابعة لمركز أجا، وفكيهة عطية عوض، 40 عاما ، من ميتشنا بأجا.



فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.