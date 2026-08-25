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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بذكرى مولد الشهيد مارجرجس بميت دمسيس

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وبحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، الاحتفال بذكرى مولد الشهيد مارجرجس بميت دمسيس مركز أجا.

وكان في استقبالهم، نيافه الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لدير مارجرجس بميت دمسيس، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، نيافه الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها، القمص مكاري غبريال وكيل دير مارجرجس بميت دمسيس، والأستاذ بولا جورجي العلاقات العامة بمطرانية المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية في كلمته التي ألقاها إن احتفالنا اليوم يؤكد أن الوحدة الوطنية في الدقهلية ومصر كلها تقف على قاعدة راسخة وبناء صلب تضرب بجذورها في أعماق التاريخ لا تهتز ولا تنال منها مكائد الكارهين ولنا أن نفتخر بأنفسنا وهويتنا الوطنية التي نحيا بها على أرض مصر الطيبة لا فرق بين مسلم ومسيحي .

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن المناسبات الدينية والوطنية تمثل فرصة لتعزيز الروابط بين المصريين جميعًا، مشددًا على أن ترسيخ مفهوم الوطنية لدى الشباب والأجيال القادمة هو رسالة أساسية لضمان استمرار روح التماسك والانتماء. 

وقال: “لن نسمح للفتن أو الشائعات بالتسلل بيننا.. ومصر ستظل بيت الجميع، دولة قوية متماسكة بشعبها ووعي أبنائها”

وأكد المحافظ أن المصريين لم يكونوا يوما مسلمين ومسيحيين بل إخوة متحابين وأن وجودنا اليوم معا أوضح دليل وأقوى برهان على الوحدة والمحبة التي تجمع المصريين بمختلف عقائدهم وأن قرية ميت دمسيس تضرب أروع الأمثلة للوحدة الوطنية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الماضي والحاضر والمستقبل يفرض علينا جميعاً الوقوف صفا واحدا خلف القائد الرشيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستكمال طريق البناء والإنجاز الذي بدأه من أجل توفير حياة كريمة للجميع، موجها رسالة شكر للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لجهودهم البارزة في حفظ أمن مصر وحدودها وترابها.

حضر مراسم الاحتفال، اللواء وائل الشربيني رئيس مركز ومدينة أجا، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالدقهلية، والشيخ سامي عجور مدير إدارة الوعظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الدقهليه محافظه محافظ مار جرجس

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