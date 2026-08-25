«الطفولة والأمومة» يحبط محاولة زواج طفلة تبلغ 16 عامًا بمحافظة أسيوط

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا بإحدى قرى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والعنف، والتصدي لزواج الأطفال.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا يفيد باعتزام والدة الطفلة تزويجها من شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، من معارف الأسرة، مشيرة إلى أنه تم إبرام عقد زواج عرفي دون موافقة الطفلة.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة أسيوط ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز أبنوب للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلة.

وبعد إجراء دراسة الحالة، تبين صحة الواقعة، وأن والد الطفلة متوفى، فيما كانت والدتها تعتزم إتمام مراسم الزواج يوم 25 أغسطس الجاري.

من جانبه، قال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستدعت والدة الطفلة، واتخذت الإجراءات اللازمة نحو وقف إتمام الزواج.

وأضاف أن والدة الطفلة وقعت إقرارًا بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ ابنتها السن القانونية، مع استمرار متابعة حالة الطفلة داخل الأسرة من جانب وحدة حماية الطفل، للتأكد من عدم إتمام الزواج لاحقًا، فضلًا عن تقديم جلسات التوعية والإرشاد الأسري للأسرة، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للطفلة والحفاظ على حقوقها.

وأكد الدكتور وائل عبد الرازق استمرار متابعة الحالة من خلال وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز أبنوب، للاطمئنان على أوضاع الطفلة والتأكد من عدم تعرضها لأي ضغوط قد تؤدي إلى إتمام الزواج، مع تقديم الدعم والتوعية اللازمة للأسرة.

وقال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال تعريض الطفل للخطر، وفقًا لأحكام المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلًا عما نصت عليه المادة 80 من الدستور المصري من التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.

وأضاف أن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا من الجنسين، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع جميع البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال بكل جدية وسرعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حماية الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وناشد صبري عثمان المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال أو تعرضهم للخطر، من خلال خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى النيابة العامة، وإلى أعضاء وحدات حماية الطفل بمحافظة أسيوط ومركز أبنوب، لجهودهم وتعاونهم في اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفلة، بما يحقق مصلحتها الفضلى ويصون حقوقها.