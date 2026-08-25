وزير البترول يهنئ الرئيس والعاملين بقطاع البترول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

قدم المهندس كريم بدوي، خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى زملائه وزميلاته بقطاع البترول والثروة المعدنية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية بالخير والبركات.

وقال المهندس كريم بدوي، في بيان له: “في هذه الذكرى العطرة لمولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر من سيرته العطرة أسمى معاني الإخلاص، والأمانة، والعمل الجاد، والإتقان، ونستلهم منها قوة العزيمة في أداء رسالتنا، ومواصلة العمل لزيادة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من ثروات وطننا”.

وأضاف: “حفظ الله مصر وشعبها، وأدام عليها الأمن والاستقرار، ووفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير الوطن، وأعاد علينا هذه الذكرى المباركة أعوامًا عديدة ومصرنا الغالية تنعم بالعزة والتقدم والرخاء”.