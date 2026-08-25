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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

822 مليار دولار الخسائر المالية لآثار التغيرات المناخية عالميا

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
البهى عمرو

كشف الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن زيادة الظواهر الجوية العنيفة وحدة التغيرات المناخية تصاعدت خلال الفترة الماضية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخسائر المالية لآثار التغيرات المناخية 822 مليار دولار.


وأكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن ما حدث من فيضانات في أمريكا بمثابة صدمة مناخية مفاجئة نتج عنها كوارث اقتصادية وعدد من الضحايا البشريين مع تعطل الحركة.


وأكد أن الدول الكبرى فشلت في التعامل مع الكوارث المناخية، موضحًا أن مقاومة الدول الكبرى صعبة جدًا حيث تحتاج خطة إستراتيجية، ولكن أقصى ما يمكن فعله هو تحذير الناس للابتعاد عن مناطق الكوارث.
 

التغيرات المناخية المناخ البيئة والمناخ

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