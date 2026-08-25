فرنسا: عواصف رعدية عنيفة تضرب مارسيليا وتتسبب في سيول واضطراب بحركة النقل

شهدت مدينة مارسيليا، جنوب شرقي فرنسا، عواصف رعدية عنيفة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع وتوقف جزئي لحركة النقل.

وغمرت مياه الأمطار الطرق الرئيسية، بعدما تجاوزت الطاقة الاستيعابية لشبكات التصريف، لا سيما في بعض المناطق المتفرقة التي تحولت شوارعها إلى مجارٍ مائية.

وضربت العواصف الرعدية عدداً من بلدات مقاطعة «بوش دو رون»، التي تُعد مارسيليا عاصمتها الإدارية، مساء أمس الاثنين؛ إذ تحولت ملامح الطقس الصيفي شديد الحرارة بشكل مفاجئ، مع اجتياح جبهة هوائية عاصفة لمنطقة «بروفانس».

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو فرانس» قد أصدرت تنبيهاً بشأن تدهور حاد في الأحوال الجوية بمقاطعة «بوش دو رون»، متوقعة هطول أمطار تتراوح بين 30 و50 ملم خلال ساعة واحدة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وهبات رياح قد تتجاوز سرعتها 100 كيلو متر في الساعة.

وأدت هذه العواصف إلى اضطراب حركة الطيران في مطار المدينة، مساء أمس الاثنين، إلى جانب تأثر حركة القطارات والرحلات البرية في عدد من مناطق الجنوب الفرنسي.