موعد مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز

يستعد فريق بيراميدز لخوض ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027، عندما يلتقي مع أبو قير للأسمدة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوي إلى مواصلة انطلاقته القوية في المسابقة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

موعد مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة

تقام مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة أون سبورت، الناقل لمنافسات البطولة.

بيراميدز يبدأ الموسم بثلاثية أمام غزل المحلة

وكان بيراميدز قد وجه رسالة قوية إلى منافسيه في الجولة الافتتاحية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد المحلة.

وافتتح عودة الفاخوري التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 41، قبل أن يضيف ناصر ماهر الهدف الثاني عند الدقيقة 67، ثم اختتم زلاكة ثلاثية الفريق في الدقيقة 75، ليحصد السماوي أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة.

ويأمل بيراميدز في استغلال البداية القوية ومواصلة حصد الانتصارات، خاصة مع سعي الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري خلال الموسم الجديد.

نظام الدوري المصري في الموسم الجديد

وتقام المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة جميع الأندية، على أن يتم تقسيم الفرق خلال المرحلة الثانية إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى 6 فرق تتنافس على لقب الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين.