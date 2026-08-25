اعتقال الرئيس الأرميني الأسبق ونقله إلى لجنة مكافحة الفساد

قامت القوات الأمنية الأرمينية اليوم بتنفيذ عمليات تفتيش في إطار قضايا جنائية تتعلق بالفساد، وتم اعتقال الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان ونقله إلى لجنة مكافحة الفساد.

وذكر تقرير قناة Yerevan.Today، في وقت مبكر من صباح اليوم، تم اقتياد الرئيس الثاني روبرت كوتشاريان إلى لجنة مكافحة الفساد".

و أكد مكتب كوتشاريان اليوم الثلاثاء أن المحققين نقلوا الرئيس الأسبق إلى لجنة مكافحة الفساد، بحسب RT.

وقالت المتحدثة باسم لجنة مكافحة الفساد مارينا أوغانيانيان: "في إطار القضية الجنائية التي تحقق فيها لجنة مكافحة الفساد بشأن جرائم الفساد، يتم إجراء عمليات تفتيش وإجراءات أخرى في عشرات العناوين".

كما نفذ عناصر جهاز الأمن القومي الأرميني عملية تفتيش لمنزل ليفون كوتشاريان، عضو البرلمان عن فصيل المعارضة الأرمينية "هاياستان" ونجل الرئيس الأرميني الأسبق.

وشغل كوتشاريان منصب رئيس أرمينيا من عام 1998 إلى عام 2008.