قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث تصادم سيارة عمال وملاكي بالإسماعيلية
دخول الدفعة 264 من شاحنات المساعدات إلي الفلسطينيين بقطاع غزة
مصر تتجاوز إسبانيا وفرنسا وكرواتيا وصربيا في ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محافظ البحر الأحمر يسلم عقود ومفاتيح 52 وحدة سكنية كاملة التشطيب للأرامل والمطلقات
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
8 شهداء جدد..قوات الاحتلال تواصل مجازها ضد الفلسطينيين
بعد تراجعها بأكثر من 2%.. أسعار النفط ترتفع مرة أخرى
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
24 مصابًا في حادث تصادم سيارة عمال وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
15 % في سبتمبر.. هل تطبق زيادة الإيجار القديم على المحلات؟
إصابة 41 شخصا وتضرر 300 منزل جراء إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

8 إلى 10 مليارات دولار سنويًا.. وزير بترول أسبق يكشف حجم الاستثمارات الأجنبية

بترول
بترول
البهى عمرو

يمثل قطاع البترول والغاز أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري، لما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، إلى جانب دوره في دعم موارد الدولة وتعزيز النشاط الاقتصادي. 

، كشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، حجم الاستثمارات الأجنبية التي يستقطبها القطاع، والعوامل التي تؤثر في تدفقها.

8 إلى 10 مليارات دولار استثمارات سنوية

أسامة كمال وزير البترول الأسبق
أسامة كمال

أكد المهندس أسامة كمال أن قطاع البترول والغاز يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل أحد أهم مصادر الاستثمار الأجنبي في مصر.

النفط الكويتي يرتفع بمقدار 1.85 دولار ليسجل 90.26 دولار للبرميل

وأوضح أن قطاع البترول والغاز لا يخلو عام من استثمارات بهذا الحجم، نظرًا لما يتمتع به من أهمية وتأثير مباشر في الاقتصاد المصري.

 الشركاء الأجانب 

 

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول تأثرت خلال الفترات التي شهدت تأخر مصر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأوضح أن الاستثمارات تراجعت خلال تلك الفترات من نحو 10 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، نتيجة تأخر مستحقات الشركات الأجنبية.

 مخاطر البحث والاستكشاف

 

ولفت أسامة كمال إلى أن الشريك الأجنبي يتحمل بمفرده المخاطر المرتبطة بعمليات البحث والاستكشاف، سواء كانت مخاطر فنية أو مالية، مؤكدًا أن الدولة لا تشاركه هذه المخاطر خلال مراحل البحث والاستكشاف.

وأكد أن طبيعة قطاع البترول تتطلب ضخ استثمارات ضخمة مع تحمل قدر كبير من المخاطر، وهو ما يجعل توفير بيئة استثمارية مستقرة عاملًا مهمًا في استمرار تدفق الاستثمارات.

«إيني» تضخ 14 مليار دولار في حقل ظهر

 

واستشهد وزير البترول الأسبق بتجربة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، مشيرًا إلى أن الشركة استثمرت نحو 14 مليار دولار في المشروع.

وأوضح أن هذه الاستثمارات شملت عمليات الاستكشاف والحفر وإنشاء خطوط الربط، معتبرًا أن تجربة حقل ظهر تعكس حجم الاستثمارات التي يستطيع قطاع البترول والغاز جذبها إلى مصر، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

البترول الغاز البترول والغاز وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

الضحية

استدرجاه بحجة شراء سيارته .. تفاصيل مقتل سائق سفاري ودفن جثمانه بالصحراء في الفيوم

مشاجرة

واقعة "السوبليكس".. تفاصيل تدخل سيدة للدفاع عن زوجها خلال مشاجرة بالقليوبية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

شريف عامر

حقيقة استبعاد الإعلامى شريف عامر من القيد بنقابة الصحفيين.. خاص

شواطئ حيفا

عينات مياه البحر تثير الرعب.. طوارئ في إسرائيل ومنع السباحة بشواطئ حيفا

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..

جلسة تصوير كاملة لابنة ليلى زاهر وهشام جمال بعد استقبالها.. تعرف على اسمها

ابنة ليلي احمد زاهر
ابنة ليلي احمد زاهر
ابنة ليلي احمد زاهر

الصين تطلق أوسع حملة استدعاء للسيارات .. تحديثات برمجية بسبب مقابض الأبواب

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد